Törőcsik Franciska lett Az év színésznője a GLAMOUR Women of the Year gálán, ruhájára még évtizedekig emlékezni fogunk

De hogyan született meg ez a különleges styling? Mennyire hagyatkozott Törőcsik Franciska stylistjára, és milyen darabokból állt össze az álomszett? A kreatív folyamatról Mojzes Dórát kérdeztük, az inspirációról és arról, milyen elemekkel hozta ki a legtöbbet a színésznő karakteréből.

Milyen stílust és koncepciót képzeltél el Franciska számára a Glamour Women of the Year gálára?

Franciskát egy rokokó mangahősnőként képzeltem el, ami egy kicsit a Sailor Moon világát is megidézi.

Törőcsik Franciska lett Az év színésznője a GLAMOUR Women of the Year gálán 2025-ben Fotó: Sárközy Mariann

Franciska teljes mértékben rád bízza magát, vagy van folyamatos egyeztetés?

Általában tetszenek neki az elképzeléseim, de sokszor finomhangolnunk kell a stylingot, mert hajlamos vagyok merészebb, fotózásokra szánt összeállításokban gondolkodni. Franciska viszont szereti, ha az outfitek egy fokkal visszafogottabbak. Ő egy fantasztikus „alapanyag”, hiszen rengeteg stílust elbír, és szinte minden jól áll neki, így nagyon inspiráló vele dolgozni.

Mik voltak a legfontosabb szempontok Franciska egyéniségének és karakterének kiemelésében?

Mindig fontos számomra, hogy kiemeljem Franciska csodálatos alakját. Gyakran hangsúlyozom a derekát vagy – mint most is – egy rövidebb szoknyával emelem ki a hosszú, szép lábait. Ő egy sokoldalú karakter, akinek különböző stílusok is jól állnak. Például a Hunyadi premierjén egy femme fatale típusú megjelenést kapott, ami teljesen más volt, mint a mostani.

Mojzes Dóra divattervező és stylist álmodta meg Törőcsik Franciska megjelenését a GLAMOUR Women of the Year gálára Fotó: ajkai dávid

Mesélj egy kicsit a ruhákról! Milyen különleges elemeket alkalmaztál?

A mai szett több izgalmas darabból állt össze. Franciska egy Jacquemus szoknyát viselt, amit egy Sármán Nóra fűzővel kombináltunk, a felsőrészt pedig egy különleges vintage Bridal Treasure vintage toppal tettük még egyedibbé. A megjelenését egy pár Kis-Juhász Fábián cipő tette teljessé, ami tökéletesen illeszkedett az összképhez.