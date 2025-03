Ez történne a szervezeteddel, ha mindennap ennél babot: elképesztő hatása lehet az egészségi állapotra

Fülöp herceg brutális becenevet adott Meghan Markle-nek, megdöbbentő ok miatt hívta így Harry herceg feleségét

Fotó: The Washington Post / Getty Images

A babfogyasztás jótékony hatásait hangsúlyozza egy új kutatás. A szakértők úgy vélik, sokat tehetünk egészségünk érdekében, ha rendszeresen eszünk ebből az élelmiszerből. Hozzáteszik, bár okozhat némi gyomor- és bélrendszeri problémát, ezt leszámítva viszont egy igazán kiváló étel, amit érdemes beiktatnunk étrendünkbe.

A felnőttek nagy része nem fogyaszt elég hüvelyest

A bab kiváló összetevője lehet levesnek, főzeléknek, sőt salátának is, kutatások pedig azt mutatják, még gyakrabban kellene fogyasztanunk, mert jelentősen javítható vele táplálkozásunk minősége. A szakemberek több mint 44 ezer résztvevő adatait elemezték ki és állapították meg, hogy a babfogyasztás növelése növelheti az egyének egészséges táplálkozási indexének pontszámát, amely egy olyan általános mérőszám, amely megmutatja, mennyire tápláló az illető étrendje.

A kutatók szerint a babfogyasztással elősegíthető az olyan tápanyagok, mint az élelmi rostok, a kálium, a magnézium, a vas, a folsav és a kolin pótlása, valamint csökkenthető vele a nátrium, a hozzáadott cukor- és a telített zsírok fogyasztása. Annak ellenére, hogy a bab növényi eredetű fehérje és más hasznos tápanyagok forrása, az amerikai felnőttek 80 százaléka nem fogyaszt elég hüvelyest (ezek közé tartozik például a bab, a borsó vagy épp a lencse).

Fontos tápanyagokat pótolhatjuk vele

Korábbi kutatások már bizonyították, hogy a hüvelyesek fogyasztása összefügg az összhalálozás és a szívbetegségek kockázatának csökkenésével, ez a mostani tanulmány pedig magyarázatot is adhat arra, hogy mi ennek az oka.

A világ legegészségesebb étele akár 4 napig is eláll a hűtőben: minél előbb érdemes kipróbálnod

A kutatás során 17 év adatait használták fel a szakemberek. A felmérésbe összesen 23 ezer, 19 és 50 év közötti embert, valamint 21 ezer 51 éves vagy annál idősebb alanyt vontak be. Mindannyian kitöltöttek egy 24 órás étrendi kérdőívet, ezeket elemezték ki később a kutatók. Arra voltak kíváncsiak, hogyan befolyásolja egészségüket a konzerv vagy nem konzervált csicseriborsó, pinto bab, vesebab és fekete bab fogyasztása.

Ezt követően vizsgálták meg, hogy az amerikai étrendben alapvetően alulfogyasztott tápanyagok bevitele hogyan változna, ha a résztvevők egy vagy két adag babot adnának pluszban az étrendjükhöz. Ez a mennyiség fél illetve egy csésze főtt babnak felel meg. A kutatók különösen az élelmi rostok, a kálium, a magnézium, a vas, a folsav és a kolin szintjét vizsgálták.

Így jutottak arra a megállapításra, hogy a megnövekedett babfogyasztás jelentősen megnövelte azoknak a tápanyagoknak a mennyiségét a szervezetben, amelyekből korábban hiányt szenvedtek a résztvevők. Jelentősen javult az étrendjük minősége, valamit az egészséges táplálkozási indexük, amely együtt járt azzal, hogy csökkent a résztvevők esélye az olyan krónikus betegségekre mint például a szívbetegségek, a stroke, a cukorbetegség, valamint a rák.

„Ez a tanulmány is megerősíti azt, amit a legtöbb dietetikus tud, hogy a bab egy kiváló élelmiszer, amelyet be lehet illeszteni az egészséges táplálkozási tervbe, és fogyasztása olyan egészségügyi előnyökkel járhat, mint például a koleszterinszint csökkenése, valamint a rostbevitel növelése és a vércukorszint javulása” - mondta el Katy Willburklinikai dietetikus a Health-nek.

A tanulmányban említett hiánytápanyagok mellett a bab nagyszerű fehérje-, kalcium- és foszforforrás. Szakemberek szerint azzal, ha egy adag állati fehérjét egy adag babra cserélünk, azzal növelhetjük a rostbevitelt, ami segíti a bélrendszer és a szív egészségét, növelhetjük továbbá a vitamin- és ásványi anyag bevitelt, csökkenthetjük a koleszterint és a telített zsírbevitelt, arról nem is beszélve, hogy a pénztárcánkat is kímélhetjük vele.

Olykor azért okozhatnak emésztési problémákat is