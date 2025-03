10 étel, ami igazi kalcium-aranybánya: minden egyes nap szüksége lenne rájuk a csontjaidnak

7 évente új ciklusba lépsz: erről szól most az életed az aktuális ciklusod alapján

A kalciumról legtöbbünknek a tej és a tejtermékek jutnak eszébe, pedig ez az ásványi anyag sokkal több forrásból is beszerezhető. A megfelelő kalciumszint fenntartása elengedhetetlen a csontok és fogak egészségéhez, az idegrendszer működéséhez és az izomműködéshez. Szakértők szerint a hiánya nemcsak gyengeséget és fáradtságot okozhat, hanem hosszú távon csontritkuláshoz és szívproblémákhoz is vezethet. Nézzük, mely ételek tartalmazzák a legtöbb kalciumot, és hogyan építsd be őket az étrendedbe!

1. Tej

A tej a legismertebb kalciumforrás. Az Amerikai Mezőgazdasági Minisztérium (USDA) adatai szerint egy bögre (kb. 2,5 dl) tej 306 mg kalciumot tartalmaz.. A tej emellett D-vitaminban is gazdag, amely segíti a kalcium felszívódását, így különösen hatékony csontvédő élelmiszer.

2. Joghurt

A joghurt egy másik kiváló kalciumforrás, amely ráadásul probiotikumokat is tartalmaz, így támogatja az emésztést is. Az USDA szerint 100 gramm natúr joghurt 127 mg kalciumot tartalmaz biztosít a szervezet számára. A görög joghurt és az élőflórás változatok különösen előnyösek az egészség szempontjából.

3. Sajt

A sajt szerelmeseinek is jó hírünk van, ugyanis ez a finomság rengeteg kalciumot tartalmaz. Az USDA adatai szerint 100 gramm sajt akár 573 mg kalciumot is biztosíthat. A parmezán és a cheddar különösen bővelkedik benne.

Egyetlen pohár naponta ebből az italból csökkentheti a bélrák kockázatát: létfontosságú ásványi anyagot tartalmaz

4. Lazac

A lazac az omega-3 zsírsavak mellett kalciumban is gazdag, így kiváló választás az egészséges táplálkozáshoz. Emellett a benne található D-vitamin segíti a kalcium felszívódását, ami hozzájárul a csontok erősségéhez és egészségéhez. A lazac gyulladáscsökkentő hatású is, így nemcsak a csontok, hanem a szív- és érrendszer egészségét is támogatja. Az USDA szerint 100 gramm konzerv lazac (szálkákkal együtt) 382 mg kalciumot biztosít.

5. Brokkoli

A brokkoli azon túl, hogy rostban és C-vitaminban gazdag, kalciumban is bővelkedik. Az USDA szerint 100 gramm brokkoli 46 mg kalciumot tartalmaz. Párolva vagy salátában fogyasztva remek választás lehet.

6. Spenót

A spenót igazi kalcium-bomba: egy adag (kb. 100 gramm) főtt spenót 136 mg kalciumot tartalmaz. Fontos azonban tudni, hogy a spenótban található oxalátok gátolhatják a felszívódását, ezért érdemes más kalciumforrásokat is beiktatni mellé.

7. Tofu

A tofu különösen népszerű kalciumforrás a növényi alapú étrendet követők körében. Fél adag (100 gramm) tofu 434 mg kalciumot tartalmaz, ami a napi ajánlott bevitel közel felét fedezi, ráadásul kiváló növényi fehérjeforrás is. Semleges íze miatt könnyen fűszerezhető, és változatosan elkészíthető – sütheted, grillezheted vagy pácolhatod is.

8. Gyümölcslevek

A kalciummal dúsított gyümölcslevek (például narancslé vagy grépfrútlé) is hozzájárulhatnak a napi kalciumbevitelhez. Az USDA szerint 100 ml narancslé körülbelül 120 mg kalciumot biztosít.

9. Zabpehely

A zabpehely és más teljes kiőrlésű gabonafélék is tartalmaznak kalciumot. 100 gramm zabpehely 54 mg kalciumot biztosít, amely reggelire vagy snackként is remek választás lehet.

Ebédelj így, és a csontjaid is meghálálják

10. Mandula

A mandula a magvak közül az egyik legjobb kalciumforrás. 100 gramm mandula 385 mg kalciumot tartalmaz. – ráadásul telítetlen zsírsavakban és E-vitaminban is gazdag.

Miért fontos a kalcium?

A kalcium elsődleges szerepe tehát a csontok és fogak egészségének fenntartása, emellett azonban részt vesz az izomösszehúzódásban, a véralvadásban és az idegrendszer működésében is. Ha nem fogyasztasz elegendő mennyiséget belőle, a szervezet a csontokból vonja ki, ami idővel csontritkuláshoz vezethet.

Mennyi kalciumra van szükséged naponta?

Az NIH szerint a napi kalciumszükséglet:

19–50 éves kor között napi 1000 mg

51–70 éves kor között napi 1200 mg nőknél, férfiaknál pedig 1000 mg

Ezeket a vitaminokat soha ne vedd be egyszerre: veszélyes kombinációk lehetnek egészségedre nézve

A túl sok sem jó

Bár a kalcium létfontosságú, a túlzott bevitel növelheti a prosztatarák és a szívbetegségek kockázatát. Ha bizonytalan vagy, érdemes orvossal konzultálnod a megfelelő kalciumbevitelről.

Forrás: vogue.com