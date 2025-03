Ez lehet a demencia egyik legelső jele: sokan észre sem veszik, pedig nagyon árulkodó

7 alkalom, amikor Katalin hercegné arcpirítóan drága ruhában jelent meg – még a királyi családhoz képest is

Egy friss felmérésből kiderült, hogy a demenciával diagnosztizált családtaggal rendelkező személyek több mint fele, egészen pontosan 62 százaléka kezdetben az öregedés egyszerű következményeként tudta be a figyelmeztető jeleket. Épp ezért érzik nagyon fontosnak a szakemberek, hogy tudatosítsák az emberek, mik is azok a tünetek, amelyek gyanúra adhatnak okot.

Azt hisszük, ez az öregedés természetes része, pedig nem az

Suzanne Mumford demencia- és életmódszakértő az Expressnek elmondta, a nehéz döntéshozatal, a tétovázás az agykárosodás egyik korai jele lehet. „A többség nem tudja, hogy ez mekkora baj, sokan természetesnek veszik és csak legyintenek rá, hiszen szerintük az öregedés ezzel jár. Ha azonban az illető képtelen meghozni egy döntést akkor is, ha már többször kérték rá és bőven lett volna ideje dönteni, akkor lehet, hogy demencia áll a háttérben."

A döntésképtelenség egyébként nemcsak önmagában jelentkezhet, társulhatnak hozzá más tünetek is, amelyek szintén gyanakvásra adhatnak okot. Ám ezeket sem olyan könnyű azonosítani, ráadásul egyénenként nagyon eltérőek lehetnek. „Vannak azonban a kognitív hanyatlásnak és viselkedésváltozásnak olyan sajátos mintázatai, amelyek a korai stádiumban demenciára utalnak."

A demencia figyelmeztető jelei

Tervezési vagy megoldási nehézségek

A demencia korai szakászában az illetőnek nehézséget okoznak a koncentrációt igénylő feladatok, például az utasítássorozatok követése vagy a döntéshozatal. Nem tudnak például követni egy receptet főzés közben, képtelenek számon tartani a számlákat, nehézséget okozhat számukra olyan rutinszerű tevékenységek elvégzése, mint az ismerős helyre való eljutás, a munkahelyi projektet irányítása vagy például elfelejtik azt, hogyan is kell kedvenc játékukat játszani.

A vizuális anyagok félreértelmezése

A demencia egyik figyelmen kívül hagyott tünete a vizuális információk helytelen értelmezése. Az érintettek képesek például egy árnyékot lyuknak érzékelni, vagy zavarba jöhetnek a tükörben vagy a vízfelületen felbukkanó képek látványától. Gondot okozhatnak továbbá a vizuális ítélőképességet igénylő feladatok, például az olvasás vagy a távolságok becslése, valamint a színek és a kontrasztok megkülönböztetése.

Személyiségbeli változások

A demenciában szenvedők hajlamosak váratlan módon viselkedni, például olyan szavakat használni, amelyeket normál esetben nem használnak , például káromkodnak valami apróság miatt, könnyebben lesznek frusztráltabbak vagy dühösek, esetleg hirtelen megváltozik az ízlésük, hogy mit szeretnek enni, inni.

„Vannak, akiknél ezek a viselkedésváltozások soha nem következnek be, másoknál viszont lassan vagy akár nagyon hirtelen is kialakulhatnak. Demenciára utalhat az is például, ha szerettünk olyan döntéseket hoz, amelyek nem felelnek meg személyes, kulturális vagy vallásos meggyőződésének."

Egyéb jelek

A demencia ismertebb jelei közé tartozik még a megfelelő szavak megtalálásának nehézsége, a zavartság és a memóriavesztés, valamint a tárgyak gyakori elvesztése. Ha ilyen tüneteket tapasztalunk, akkor nagyon fontos, hogy az illető minél előbb forduljon orvoshoz. A korai felismerés és gyors diagnózis jobb kezelést, a terápiákhoz való hozzáférést és a jövőbeli ellátás megtervezését eredményezheti.