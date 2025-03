Egészen megdöbbentő dolog történik a testeddel, ha át kell élned egy szeretted elvesztését

Egy szerettünk elvesztése a várható élettartamunkat is befolyásolhatja

Életünk során a legtöbbünkkel sajnos többször is megtörténik, hogy elvesztjük egy szerettünket. Már egyetlen ilyen eset is rettenetesen megviselhet bennünket érzelmileg, a Columbia Egyetem egy hosszú éveken át tartó kutatása szerint pedig egy-egy haláleset a testünket sem kíméli, és olyan következményei lehetnek, amelyekre sokan eddig még csak soha nem is gondoltunk.

Szomorú eredmény született

A Columbia Egyetem tavaly 3963 személy adatait elemezte a gyermekkortól a felnőttkorig. A résztvevőket még 1994-ben vették fel az első adatgyűjtési sorozatba, és egészen a 2018-as „ötödik hullámig” követték nyomon az életüket. A tudósok leginkább arra voltak kíváncsiak, hogy a veszteségek hogyan befolyásolják az egyes személyek biológiai életkorát - írja a Mirror.

A résztvevők közel 40%-a tapasztalta meg legalább egy szerette elvesztését felnőttkorában, 33 és 43 éves kora között. Az eredmények azt mutatták, hogy a több mint két veszteséget átélt egyéneknek „idősebb biológiai életkoruk” volt, mint azoknak, akiknek nem.

Idősebbek lehetünk, mint ahogy hisszük

„Tanulmányunk szoros kapcsolatot mutat a szeretteink elvesztése az életút során a gyermekkortól a felnőttkorig tartó időszakban és a gyorsabb biológiai öregedés között” - árulta el dr. Allison Aiello, a tanulmány vezető szerzője az Egyesült Államokra vonatkozóan, de jó eséllyel szerte a világon hasonló hatása lehet egy szerettünk elvesztésének, aminek szemmel látható jelei is lehetnek.

Mielőtt ezekre kitérnénk, azonban fontos megjegyezni a biológiai és a kronológiai életkor közötti különbséget. Míg az utóbbi a születésnapok számára utal, addig a „biológiai életkor” kifejezetten a sejtek és szövetek életkorát írja le. Ha tehát a biológiai életkorod magasabb, mint a kronológiai életkorod, akkor lényegében idősebb vagy annál, mint amennyi az éveid száma.

Látványos jelekkel járhat

Ha a biológiai életkorunk magasabb, mint a kronológiai életkorunk, az olyan látványos jelekkel járhat, mint a ráncok, az ősz haj vagy a csökkent mozgásképesség, de más, vizsgálatokkal megállapítható tünetek is utalhatnak rá, például a sejtek pusztulása. Bár a tudósok még nem értik teljesen a szeretteink elvesztése és a biológiai öregedés közötti kapcsolatot, megjegyezték, hogy a trauma hozzájárulhat a dologhoz.

A Mirror továbbá arról is beszámolt, hogy ez az érzelmi reakció, amelyet egy mélyen nyomasztó esemény vált ki, kognitív problémákat, mentális egészséget érintő betegségeket és akár a szívbetegség kialakulásának a magasabb kockázatát is okozhatja . Utóbbi különösen ijesztő lehet, tekintve, hogy a KSH adatai szerint Magyarországon 2019-ben a halálozások 49%-át, 64 ezer halálesetet okoztak a szív- és érrendszeri betegségek.

Tehetünk bármit a következmények ellen?

Végül, de nem utolsó sorban dr. Aiello hangsúlyozta: „a jövőbeni kutatásoknak arra kell összpontosítaniuk, hogy megtalálják a veszélyeztetett csoportok aránytalan veszteségének csökkentésére szolgáló módszereket. Azok számára, akik veszteséget élnek át, alapvető fontosságú a megküzdéshez és a trauma kezeléséhez szükséges erőforrások biztosítása”.

Dr. Aiello szavait figyelembe véve egyrészt borzasztóan fontos a megelőzhető és kezelhető halálesetek számának a lehető legalacsonyabbra való csökkentése, a tragédiát átélt személyeknek pedig különféle lehetőségek biztosítása ahhoz, hogy fel tudják dolgozni a veszteséget.