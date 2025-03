Ez a mindennapi szokás segít, hogy megérd a 100 éves kort: könnyen meglehet, hogy te is csinálod, csak nem tudsz róla, milyen sokat számít

Dan Buettner hosszú ideje kíséri figyelemmel a világ azon részein - az úgynevezett kék zónákban - élők életmódját, szokásait, akik a jelentések szerint akár tízszer nagyobb valószínűséggel érik meg a 100 évet, mint például az Egyesült Államok nagy részének lakossága. Legújabb kutatása is nagyon motiváló.

Elképesztően sokat számíthat ez a szokás

Dan Buettner korábban már hangsúlyozta, hogy az aktív életmód, a több növényi alapú étel fogyasztása, sőt a több kertészkedés is segíthet a hosszabb életben , azonban e tevékenységek fenntartása kihívást jelenthet. Éppen ezért most egy másik változtatást emelt ki, amely idővel megváltoztathatja a fejlődés útját - számolt be róla a Mirror. Talán már rád is jellemző, de ha nem, akkor mindenképp érdemes elgondolkodnod rajta.

A hosszú élet kutatója egy TikTokon közzétett bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy önmagában az, hogy diétába kezdünk, egészségesebben táplálkozunk a hosszú élet érdekében, sajnos gyakran kudarcot vall, de nagyon sokat segíthet, ha olyan emberekkel vesszük körül magunkat, akikről tudjuk, hogy egészségesen táplálkoznak és/vagy egyéb egészséges szokásaik vannak.

„Tudjuk, hogy az egészséghez fűződő magatartás mérhetően „fertőző”. Más szóval, ha te iszol, ha drogozol, ha csak ülsz, virslit eszel és üdítőt iszol , és veled lógok, sokkal nagyobb valószínűséggel veszem át ezeket a viselkedési formákat” - mondta a szakértő, gondolatait pedig több tudományos kutatás is alátámasztja.

Erőteljesen hathat ránk mások viselkedése

Tudományos kutatások sokasága támasztja alá azt az elképzelést, hogy a viselkedésünket nagyban befolyásolják azok, akikkel együtt vagyunk , beleértve egy harvardi tanulmányt 2007-ből. A Mirror kiemelte: a kutatás 12 067 személy „sűrűn összekapcsolt társadalmi hálózatát” vizsgálta, és megállapította, hogy ha valakinek volt egy elhízott barátja, akkor 57%-kal nőtt annak az esélye, hogy ő maga is elhízik.

Ha egy házasságban az egyik partner egy bizonyos időn belül szintén elhízottá vált, 37%-kal nőtt annak a valószínűsége, hogy a másik partner is követi a példáját. Eközben, ha egy testvérük elhízottá vált, a saját kockázatuk 40%-kal nőtt. Ez különösen fontos, mivel az elhízás jelentősen növeli a szívbetegség - a halálozás egyik vezető oka világszerte - kockázatát.

2013-ban egy másik tanulmány azt állapította meg, hogy egy barát fizikai aktivitásának szintje drámaian befolyásolhatja egy másik egyén általános fittségét. Erre a következtetésre 13 tanulmány elemzése (különösen nagy hangsúlyt fektetve a gyermekekre és fiatalokra) után jutottak.

Mások jó szokásai neked is sokat segíthetnek

„Nem rossz ötlet, ha van egy vegán vagy vegetáriánus a közvetlen társasági körödben. Azt mondom ezzel, hogy neked is vegánnak kell lenned? Nem. De azt mondom, hogy a kutatások nagyon egyértelműek - hogy ha teljes értékű, növényi alapú étrendet követsz, és ez az étrend finom, akkor sokkal valószínűbb, hogy tovább élsz.

A legjobb, ha olyan barátokat szerzel, akik így étkeznek, mert minden alkalommal, amikor hozzájuk mész, ilyen ételeket fognak neked felszolgálni. Minden alkalommal, amikor elmentek valahova enni, egészséges, teljes értékű, növényi alapú ételeket fogtok kapni. És amikor eljönnek hozzád, elvárják majd, hogy ilyeneket tálalj nekik. Szóval ilyen ételek lesznek a házatokban. Így élünk tovább. Majd találkozunk, ha 100 éves leszel” - zárta gondolatait a szakértő.

Dan Buettner szerint tehát érdemes szereznünk néhány olyan barátot, akik egészségesen étkeznek , ha pedig már most is vannak ilyen személyek körülötted, az a már említett okokból kifolyólag is hatalmas kincs lehet.

