Ezt a két élelmiszert szinte soha nem fogyasztja Katalin hercegné: ennek is köszönheti irigylésre méltó alakját

Katalin hercegné a fehérjedús, szénhidrátszegény étrendet részesíti előnyben mindennapjai során. Munkája és pozíciója miatt nagyon fontosnak tartja, hogy mindig fitt, egészséges és üde legyen. Nemrég kiderült, hogyan is tartja magát formában Vilmos herceg felesége.

Szigorú étrendet követ

Katalin hercegné híres arról, hogy elkötelezett az egészséges életmód iránt, és csak nagyon ritkán tér el fehérjében gazdag étrendjétől. Főként a Dukan-diétát követi, és igyekszik elkerülni két élelmiszercsoportot, hogy a lehető legegészségesebb maradjon - írja az Express.

Bár ő maga soha nem beszélt arról, hogy drasztikus diétát folytatna, a hozzá közelálló források elárulták, hogy igyekszik mellőzni étrendjéből a tejtermékeket és a szénhidrátokat. Amikor pedig elutazik, betartja a királyi protokollt és nem fogyaszt tenger gyümölcseit sem.

Étrendjének túlnyomó részét a sovány fehérjék, a zöldségek és az egészséges zsírok adják. Bár kedveli a turmixokat, gyakran fogyasztja őket, ezek kizárólag tejmentesek lehetnek. Van bennük ugyanakkor rengeteg tápláló élelmiszer, például spirulina, kelkáposzta, matcha, spenót, saláta, koriander és áfonya.

Ez Meghan Markle kedvenc reggelije: feltölt energiával és ebédig eltelít ez a finomság

A Dukan-diéta, amelyet sokan fenntartásokkal kezelnek túlságosan szigorú szabályai miatt, tulajdonképpen egy szénhidrátszegény, fehérjedús étrend. Az első szakaszban korlátlan mennyiségű fehérjét fogyaszthatunk zabkorpával és vízzel, később pedig ezt kiegészítjük nem keményítőtartalmú zöldségekkel. Ha elértük a kívánt testsúlyt, a diéta megengedőbbé válik, már fogyaszthatunk kenyeret és tésztát is, de csak kis mennyiségben. Emellett beleférhet egy nagyon kevés csokoládé is. Ezt követően heti egy fehérjenapot kell tartanunk.

Katalin hercegné előszeretettel fogyaszt nyers ételeket, például görögdinnye salátát, gazpachót, goji bogyót, tabulét, ceviche-t, amelyektől a bőre is ragyog. „Katalin hercegnének tökéletes az alakja, de fontos számára az is, hogy a bőre is megfelelő legyen" - árulta el egy bennfentes.

Napi három tápláló étkezés

Források szerint Vilmos herceg feleségének reggelije egy zöldturmixból áll, amelybe tesznek kelkáposztát, spirulinát, machát, spenótot, koriandert és áfonyát, majd ezután elfogyaszt egy nagy tál zabkását is. „Ez egy kiváló reggeli. Hogy megtartsa irigylésre méltó alakját, az egészséges táplálkozást edzésprogramokkal egészíti ki, amelyeknek fontos része a plank gyakorlat, valamint a futás. A zab ellátja üzemanyaggal, így edzés alatt folyamatosan tudja felszabadítani az energiáit."

Ebédre általában salátát eszik , de nem a klasszikus verziót. Fontos számára, hogy a fogás lédús legyen, ezért mindenképp tesz bele görögdinnyét, avokádót, hagymát, uborkát és feta sajtot. Szereti a vegetáriánus illetve a húsban szegény ételeket, például a sushit, a salátákat, a tabulét, a ceviche-t és a gazpachót.

A tápláló reggeli és ebéd mellett fontosnak tartja a nap utolsó étkezését is. A vacsora általában sült csirke, curry vagy valamilyen leves. „Esténként gyakran hódol hobbijának, a főzésnek, és meglepi férjét a kedvencével, a sült csirkével."

A sült csirke mellett olykor tésztaételek is kerülnek az asztalra, az egész család kedveli a curryt. Ha pedig nassolni támad kedve a hercegnének, olyan egészséges ételeket választ, mint a pattogatott kukorica, a nyers gyümölcs, a goji bogyó vagy az olívabogyó.