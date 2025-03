Sok érintett számára a hagyományos munkavégzés komoly kihívást jelent, de vajon valóban zsákutcát jelent a betegség a karrier szempontjából? De vajon hogyan lehet egy ilyen diagnózis után visszatalálni a munkába? Az akadályok ellenére egyre több cég kínál rugalmas vagy home office lehetőségeket, amelyek megoldást jelenthetnek az SM-mel élők számára. Milyen lehetőségek állnak rendelkezésre, és milyen támogatások segíthetik az érintetteket? Szerzőnk személyes történetét és tapasztalatait osztja meg.

2021-e májusa, kívülről látom magamat: mintha kiléptem volna a testemből. Mai napig beleborzongok. Először csak zsibbadtam, aztán elvesztettem a kontrollt a testem felett. Persze jött az adrenalin, mi lesz, hogy lesz, egyedül vagy otthon két gyerekkel, férj tűzoltó, szolgálatban. Gyors telefon anyáéknak, jönnek, majd mentő.

Ülsz egy tolókocsiban, nézel magad elé. Lepereg minden. Hogy te, az örökmozgó, folyton intézkedő, pörgő életű, ülsz. Ülsz egy székben és semmi más. Magamban sírtam. Kívül nem, ott nem lehet. Mert talán megszokták, te nem sírsz. Vagy én szoktam meg, magam sem tudom már. Hallod a neved, te következel, az orvos szól. Mennél, de nem tudsz, másokra vagy utalva. Betolnak, vizsgálnak, sürgősségi MR, az agyam gócokat rejt. Majd pár óra múlva kimondták az ítéletet felettem: SCLEROSIS MULTIPLEX.

Hallottam ezt már valahol. Hol is? Ja, egyik ismerősömnél merült fel ez. Azt hiszem valami idegrendszeri gond. Ó, neki mondták tényleg, hogy fogadja el, innentől ágyhoz kötve éli az életét. Ez volt az a pont, ahol azt mondtam: ez nem az én életem. Hadakoztam, majd valahogy talpra álltam, pár nap múlva.

Amikor elkezdődött, rosszul viseltem a gyógyszeres terápiát. Akkori munkahelyemen, a gyerekek között minden harmadik héten volt valami, ezért sokat hiányoztam. Közben még magam miatt is el kellett kezdenem magyarázkodni, ma ezért, ma azért nem tudtam munkába menni. Belül tobzódtam, önmagam, és egy olyan ember között, aki árnyéka önmagának . A gyógyszer nem hatott, egyik tünet után jött a másik. Látóideg-gyulladás, szédülés.

Az élet megállított.

Munkahely elfelejtve, most csak magamra kell gondolni, felállni. Szó szerint, a három hónapos fekvésből, amikor pár lépés is kihívás. Ahol nincs titok a férjed előtt, hiszen ő visz mosdóba, fürdetni. Szülők főznek, unokákat ők nevelik. Te pedig vagy, vegetálsz, hiszed, hogy mindennap jobb lesz. Csak a hit maradt.

Bevásárlás közben látom, ahogy az emberek megnéznek: „Mi történhetett vele, hogy bottal jár?” Sokan rá is kérdeznek, eltört-e a lábam? Mikor szemrebbenés nélkül közlöm velük, hogy sclerosis multiplex, két verzió van.

Van, aki csodálkozik, az micsoda? Egy-két mondatban elmagyarázom, hogy miről is van szó. A másik, aki tudja, miről beszélek: „Nem vagyok túl fiatal vagyok még ehhez a betegséghez?” Sajnos, nem életkorhoz kötött. Nem szeretem, ha sajnálnak, mert más vagyok, lassabban megyek, legtöbbször bottal járok. Más vagyok, mert nekimegyek a falnak, az egyensúlyérzékem nullára csökkent.

Viszont sokkal megértőbb és érzelmesebb vagyok.

Ebben a gyorsan fejlődő világban még mindig nem elfogadott a más egészségi állapot. Ez a kis SM - Super Márió ahogy én hívom -, megnehezíti a legtöbb érintett életét. A munkahelyeken, ahogy kiderül a „másság” rögtön elutasítóak: „Köszönjük, de nem megengedhető, hogy sokat hiányozzon, ne bírjon annyit, mint más.”

Ezeket a sztereotípiákat nehéz leküzdeni. Egyre több SM-es baráti társra találok. A legtöbbünk nehezen boldogul az életben. Maga a család sem érti meg sokuk helyzetét. Sőt, sokan csak bántást kapnak. Nem igazán javít ezen a helyzeten, hogy a betegek nagy része folyton fáradt, nem bír annyi információt feldolgozni, koncentrálóképessége, illetve rövid távú memóriája gyenge. A szexuális életről nem is beszélve.

Vagyunk páran, akiknek szerencséjük van és jó orvosi kezekbe kerülnek. A legtöbb SM-es társ viszont csak bolyong az orvosi rendszerben évekig, mire kiderül a probléma forrása rengeteg maradványtünettel rendelkezik.

Új esély

Az élet nekem adott egy új esélyt: lassulva, de élvezem. Megadta nekem azt a hihetetlen különleges lehetőséget, hogy olyan helyen dolgozhatok, ami életem álma volt, lakóhelyem önkormányzatán. Az új élet új kihívásokat hozott. Minden nap szembe kell néznem önmagammal. Azzal az énemmel, aki nehezen megy, legtöbbször bottal, aki folyton szédül. Aki olyan gyönyörűen tud elesni, mint senki más.

Aki folyton mosolyog, mert tudja, minden egyes nap felülmúlja önmagát.

Munkahelyemen sok nő dolgozik együtt. Nevezhetném tyúkólnak is, pár kakassal. Az ember új munkaerőként törekszik arra, hogy minél jobban beilleszkedjen. Ehhez persze nem jön jól, ha egy kisvárosban élsz, ahol imádják a pletykát. Elkezdődött a végeláthatatlan hajsza. Figyelnem kellett, hogy kinek, mit mondok, aggályokkal fogadtak. Jól kellett végezni a munkámat. Úgy, hogy mellette magammal is küzdöttem, majdnem belegebedtem.

Aztán teltek a hónapok, jött egy fordulat. Máig tudom, mi okozta a változást, de valahogy minden jóra változott. Elkezdtünk együtt, egy csapatban dolgozni. Én látom mindenkiben a jót, a munkában, az emberek felé, látom, hogy mennyire jó anyák, nagymamák, barátnők. Látom, mikor gond van otthon. Vajon ők mit látnak bennem? Azt látják, aki nap mint nap mosolyog és próbál pozitív lenni, vagy azt, mikor a laptopom mögé bújva várom imádkozva, hogy túléljem a napot?

Van olyan reggel, amikor egy kolléganő jön értem, mert bottal nem igazán tudok gyorsan és sokat menni. Van, amikor elmennek a gyerekemért az iskolába, mert én nem érnék oda. Hétvégente is számíthatunk egymásra, és érdeklődnek, hogy vagyok, minden rendben van-e? Ma már nem tartom tabunak az életet. Meg kell találni benne a jót, a következő évek miértjét. Remélem egyszer a társadalom is úgy tekint majd ránk, mint egyenlő esélyű emberekre. Addig is pedig beszerzek egy új, pink botot, és üzenem a világnak: