Tény, hogy a technológia és a mesterséges intelligencia megváltoztatja az életünk minden aspektusát, így azt is, hogyan állunk a divat kérdéséhez.

Mikor a 2024-es CES technológiai kiállításon belefutottam az Inki-standján egy vállfányi ruhába, nem tudtam mire számítsak. A francia cég ahogyan ők jellemzik magukat, üzleti mesterséges intelligenciát kínálnak a divatipar számára, és garantálják a pontosságot, precizitást és hatékonyságot. A márka alapértékeire, megjelenésére, jellemzőire alapozva segít a mesterséges intelligencia, méghozzá úgy, hogy az előbb felsorolt egyedi paraméterek mellett piaci szegmenst elemez, trendeket figyel, és ehhez mérten kreatív ötletekkel áll elő.

Ha a Gucci tervezői inspirációt keresnek, akkor a mesterséges intelligencia, a Gucci stílusában, eladási mutatóit, versenytársak eladási mutatóit elemezve kidobja néhány, a Gucci stílusához passzoló kék szoknya és piros bőrkabát tervét, mert a konkurenciánál jól mentek tavaly a színes darabok . „Eszünk ágában sincs” - vágta rá a cég képviselője arra a kérdésre, hogy ez a módszer megöli-e a tervezők egyéni kreativitását.

„Inspirációt nyújt, ötleteket ad, kiindulási pontokat mutat, felgyorsítja és egyszerűbbé teszi a munkát” - sorolja az előnyöket. Ráadásul abban is hisznek, hogy így nagyon sok ruhadarabot le sem kell gyártatni, mert már a kezdeti fázisban a mesterséges intelligencia által generált képeket már be lehet mutatni a közönségnek vagy a buyereknek. A szolgáltatás része, hogy a tervekből pár kattintással gyártósorhoz alkalmas szabásmintákat és technikai adatokat is készít, amelynél figyel arra is, hogy minél kisebb legyen a lehulló maradék.

Vannak olyan darabok a szekrényedben, amiket csak egyszer vettél fel? Elgondolkoztál már azon hogy egy felsőt csak azért vegyél meg, mert jól mutat majd például a nyaralásos fotón? Erre jelentenek megoldást a digitális ruhadarabok, amelyekre már a legnagyobb divatházak is felfigyeltek.

Amellett, hogy a mesterséges intelligencia megtervezi és „rád szabja” a tökéletes, de csak a megabájtok univerzumában létező ruhadarabot arra a bizonyos nyaralásos fotóra, a digitális avatarod, azaz a virtuális világban létező másodnak olyan dizájner darabjai lehetnek, amilyenekre te is vágysz a valódi világban. Azért azt érdemes látni, hogy

attól még, ha egy ruhadarab nem létezik a fizikai világban, nem jelenti azt, hogy nem is környezetszennyező.

A szerverek működése ugyanis sokkal nagyobb környezeti terhelést jelenthet, mint egy olyan tudatosan, ügyesen és jól megválasztott ruhadarab, ami hosszú évekig, évtizedekig a ruhásszekrényed alapdarabja.

Szintén a CES kiállításon találkoztunk a Stylebottal, ami alapjaiban változtatja meg a tervek szerint a vásárlási élményt, és az otthoni tanácstalansággal vegyes kétségbeesést a szekrény előtt állva. A koreai startup a fogyasztók és az üzleti megoldások felé is nyit. Utóbbit úgy kell elképzelni, hogy van egy kedvenc ruhaboltod, ami készít rólad egy avatart, így a kinézett termékeket fel is tudod virtuálisan próbálni.

De ez nem minden, mert az ajánlórendszer megmutatja azt is, hogy azt a darabot kiegészítőkkel és más ruhákkal kombinálva, hogyan tudod felvenni, sőt ha korábban vásároltál ott valamit, amihez az MI szerint jól passzolna egy újabb darab a friss kollekcióból, megmutatja neked azt is, hogy az hogyan állna. A felhasználóknak szóló funkciók lényege pedig az, hogy a ruhásszekrényed tartalmát digitalizálhatod, az algoritmus pedig ajánlásokat ad minden reggel arra vonatkozóan, hogy mit vegyél fel.

Elmondhatod a napi programot, az alkalmat, sőt abban is segít, hogy például egy nadrághoz adjon stílustippeket, olyanokat, amikre talán eddig nem is gondoltál. Ha pedig tudod majd adatszerűen, hogy melyek azok a ruhadarabok, amiket sosem viselsz, a tavaszi szelektálás is egyszerűbbé válik. A divatot és a trendeket továbbra is stylistok és tervezők diktálják majd, de sokkal egyszerűbb és változatosabb lehet a ruhatárad, ha hagyod, hogy a szakemberek legújabb ötletei beköltözzenek az eszközeidbe, legyen az telefon vagy okos tükör.

És ami mögötte van

A divatipar szereplőinek a túlélést jelenti, ha a trendeket diktálják, költséghatékony a működésük, és a mennyiségi mutatók mellett a minőségi és a környezettudatossági mutatókra is hangsúlyt fektetnek. Ebben mind segíteni tud a mesterséges intelligencia, ahogyan abban is, hogy a felhasználók egyszerűbben rájuk találjanak. Már most tud a Google úgy keresni, hogy neked csak be kell karikázni a telefonodon a képet például egy ruháról, és a készüléked máris segít, honnan tudod beszerezni.

Így tudsz hozzájárulni a textilhulladék csökkentéséhez

Az egyik olyan cég, ami közösségi oldalak bejegyzései alapján jósolja meg a következő szezon trendjeit, a Heuritech. Színekről, mintákról, szövetekről, stílusokról gyűjt adatokat, ami segítheti a tervezők válsztásait. De nem csak az előkészületekben, a disztribúcióban is segít már most is a technológia.