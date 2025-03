A globális felmelegedés már javában kopogtat, minden egyes döntésünk hatással van bolygónk jövőjére, az is, hogy miből, hogyan és mennyit vásárolunk. Egy kis odafigyeléssel és tudatos döntésekkel mi is hozzájárulhatunk a fenntarthatósághoz. Mengyán Eszter divatszakértővel arról beszélgettünk, hogyan kerülhetjük el a fast fashion csapdáját, és miként alakíthatunk ki egy olyan ruhatárat, ami nemcsak stílusos, de a bolygónkat is védi.

A divatszakértő szerint a fenntartható stílus és ruhatár alapja, hogy mindenkinek lehetősége van saját egyéni stílusának megfelelően öltözködni. Nem szükséges feltétlenül a társadalmi elvárásoknak megfelelve követni a legújabb trendeket, hanem a saját preferenciáink és értékrendünk szerint választhatunk ruhákat.

A mindennapi közérzetünkre hatással van, hogy mit hordunk, így fontos, hogy a ruhatárunk tükrözze személyiségünket, lehetőséget adjon arra, hogy megmutassuk, miben hiszünk, vagy éppen mit képviselünk, mindezt anélkül, hogy szavakat kellene használnunk – csak azzal, ami épp rajtunk van.

Egy másik nézőpontból: A MrCarterCo és Dobra Anett legújabb kollaborációja + 5

„Önismerettel, a saját értékrendünk meghatározásával tudunk sokkal tudatosabb döntéseket hozni. Sokkal ellenállóbbak leszünk a trendekkel szemben, ha magabiztosak vagyunk, és ismerjük az értékeinket. És ettől még lehetünk up-to-date-ek vagy stílusosak” - hívja fel a figyelmet Mengyán Eszter.

Divatos és környezettudatos

Ahhoz, hogy igazán kifejezhessük magunkat a ruhatárunkkal, fontos, hogy tisztában legyünk önmagunkkal: tudjuk, hogy kik vagyunk, mit szeretnék megmutatni a világnak. Emellett érdemes figyelembe venni külső és belső tulajdonságainkat is. Fizikai szempontból lényeges, hogy megvizsgáljuk, mely színek, anyagok és minták illenek hozzánk, így igazán személyre szabott stílust alakíthatunk ki.

„A színtanácsadáson vagy testalkatelemzésen számos aha-élménye van az ügyfeleimnek. Ez olyan hosszútávú befektetés, amire egész életünkben támaszkodhatunk, a színtípusunk ugyanis nem változik az életünk során, a testalkatunk ugyan változhat, de a csontozatunk, a kötőszöveteink adottsága alapvetően nem lesz más” - magyarázza Mengyén Eszter, aki arra is felhívja a figyelmet, hogy a ruháink nemcsak a személyiségünket tükrözik, hanem azt is, hogy éppen milyen érzelmi állapotban vagyunk.

Az, hogy hogyan építjük fel tudatosan a ruhatárunkat, az szoros összefüggésben áll a mindennapi életünkkel. Például egészen más öltözetet választunk egy munkahelyi vacsorára, mint amikor a gyerekekkel sétálunk a parkban. Ruházatunk az érzelmi állapotunkat is kifejezi, de nem elhanyagolható, hogy figyelembe vegyük a testünkkel kapcsolatos sajátosságokat is, amikor ruhát választunk, amit sokszor hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni.

Stréli Bence: „Nem titkolom, hogy az olimpia is a szemem előtt lebeg”

„Például, ha gyakran szoktunk fázni, az nemcsak a ruhák anyagát, hanem azok mennyiségét is befolyásolhatja. Allergiás reakciók esetén egyes anyagok, még ha fenntarthatók is, nem hordhatóak. Az izzadás is szerepet játszik: egyes színek vagy szabások kényelmetlenné válhatnak.