A szorongás rejtett ára: Így vezet mentális csapdába a vásárlásfüggőség

A webáruházak térnyerésével egyre többen válnak a vásárlás rabjaivá. A vásárlásfüggőség egy olyan viselkedési addikció, amely során az egyén kényszeresen vásárol, és ezt a cselekvést nem képes kontrollálni. Ez a jelenség nem pusztán egy ártalmatlan szokás, hanem a szerencsejáték-függőséghez vagy az alkoholizmushoz hasonló mentális betegség, amely szakember beavatkozását igényli.

A kényszeres vásárlás fogalma nem új keletű, azonban a modern fogyasztói társadalomban egyre nagyobb méreteket ölt. Milyen jelei vannak annak, ha valaki vásárlásfüggővé válik? Betegségről vagy csupán rossz szokásról van szó? Ezekről a kérdésekről beszélgettünk Dr. Mohácsi Viktória addiktológussal.

A vásárlásfüggőség pszichológiája

„A vásárlásfüggőség ugyanúgy mentális betegség, mint a kábítószer-, alkohol- vagy szerencsejáték-függőség. A különbség csupán annyi, hogy itt nincs szükség külső szerre, csupán egy belső késztetésre, amely elindítja az egyént a kényszeres vásárlás útján” – magyarázza Dr. Mohácsi Viktória. A kényszeres vásárlás formái változatosak: egyesek ruhaneműket, mások műszaki cikkeket, lakberendezési tárgyakat vagy luxuscikkeket halmoznak fel. Nem a tárgyak birtoklása a cél, hanem maga a vásárlás folyamata nyújt pillanatnyi megnyugvást.

A szakértő szerint a fogyasztói társadalom bővülésével és a digitális vásárlás térnyerésével egyre többen válnak érintetté. Különösen a nők körében gyakoribb a jelenség, akik fokozottabban ki vannak téve a vásárlás érzelmi hatásainak.

A megvonás fizikai és pszichés tünetei

A vásárlásfüggőség nem csupán pénzügyi problémákat okozhat, hanem komoly egészségügyi következményekkel is járhat. „A vásárlás megvonása olyan fizikai tüneteket idézhet elő, mint a remegés, izzadás, szédülés vagy akár hányinger. Ezek a tünetek megegyeznek más függőségek elvonási tüneteivel” – hívja fel a figyelmet a szakértő.

A vásárlásfüggőség gyakran más mentális betegségekkel is összefügg, így például a kleptomániával, amikor az egyén nem csupán vásárol, hanem lopás révén is kielégíti késztetését. Ez a jelenség a bűnelkövetési statisztikákban is tetten érhető.

A pszichológiai kutatások azt mutatják, hogy a függőség gyakran egy korábbi trauma vagy érzelmi hiányosság következménye. Azok az emberek, akik gyermekkorukban elhanyagolást vagy szeretethiányt tapasztaltak, fokozottabb hajlamot mutathatnak arra, hogy a vásárlás örömforrásává váljon számukra. Ez a pótlólagos érzelmi kielégülés azonban rövid távú, és az egyénnek egyre több és több vásárlásra van szüksége ahhoz, hogy elérje ugyanazt az elégedettségi szintet.

A vásárlásfüggőség és az érzelmi állapot kapcsolata

A kényszeres vásárlás alattomosan alakul ki, mivel a vásárlás mindennapi tevékenységünk része. A probléma felismerése nehéz, mivel az örömszerzés és az anyagi függetlenség érzése kezdetben pozitív élményt nyújt.