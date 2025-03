Ahogy egy barátság szép lassan megszületik, olyan lassan el is tud múlni

Akárcsak mi, úgy a baráti kapcsolataink is folyamatosan változnak. Mi történik, amikor az addig közösnek hitt út végleg elágazik? Egyáltalán honnan tudjuk, mikor jött el az a pont? Dr. Tóth Réka párkapcsolati mediátor segítségével feltérképeztük, hogyan hatnak ránk a változó élethelyzetek és mikor kell be (- és fel) ismernünk, hogy ideje búcsút venni egy korábbi barátunktól.

Bár úgy tartják, a családtagjaidat nem választhatod meg, a barátaidat viszont igen, a szabad választás joga sem feltétlenül szavatolja a sírig tartó, baráti kapcsolatokat. A különböző élethelyzetek, normatív krízisek nemcsak az egyénben, hanem a baráti kapcsolatokban is változásokat indíthatnak el, szétzilálva ezzel a korábban sziklaszilárdnak hitt összekapcsolódásokat. Mi jelzi egy barátság végét? Mikor jön el az a pont, amikor el kell ismerni: a korábban szeretetteljes szál annyira megtört, hogy az elengedése lesz a legjobb megoldás?

Átrajzolódó határok

Van egy három főből álló, mini baráti társaságom: mindkettejüket az egyetemen ismertem meg. Törvényszerű volt, hogy összekovácsoljanak minket a közös kihívások, de – miután mindannyian vidékről származunk, a vidéki öntudat is a barátságunk fontos alapkövévé vált. Az egyetem elvégzése után szétszéledtünk a szélrózsa minden irányába, és teljesen más szakterületeken kezdtünk el dolgozni, ők pedig azóta már családot is alapítottak. Az utolsó találkozónk előtt azon kaptam magam, hogy húzódozom a velük való együttléttől. Az elmúlt alkalmak során nehezen találtam meg velük a közös hangot (értelemszerűen kettejüket most szorosabban összeköti az anyai teendők témája), úgy éreztem, kihagynak a beszélgetésből, ami viszont még inkább fájt, hogy rá sem kérdeztek arra, mi van velem, mi történik az életemben.

A fájdalmas megélés és az elcsípett gondolat hatására felmerült bennem a kérdés: vajon törvényszerű az eltávolodás a különböző életszakaszokban? Egyáltalán mennyit tesz még hozzám ez a kapcsolódás, és mikor jön el az a pont, amikor el kell ismerni, az többet árt, mint használ?

A személyes fejlődés hatásai

Dr. Tóth Réka párkapcsolati mediátor is gyakran találkozik ezzel a kérdéssel azokon a Női Önismereti Körökön, amelyeket különböző életkorban lévő nőknek tart. A szakértő szerint a személyes fejlődés, az élethelyzetek változása egyértelműen befolyásolja a baráti szálakat. „Olyan ez, mintha egy rendszert vizsgálnánk: ha a szerkezet egyik csavarját kicserélem egy másikra, akkor az egész szerkezet megváltozik!” – magyarázza.

Törvényszerű, hogy szakításnál a baráti társaság is kettészakad?

A házasság, gyermekvállalás, esetleg új munkakör olyan, normatív krízisek, amelyek jelentős személyiségfejlődést, változásokat hordoznak magukban. „Az, hogyan reagál erre a külvilág, szinte mindig egy tükör. Jelzi a másik személy önértékéhez és fejlődéshez való viszonyulását. Ilyen lehet például az irigység, a félelem vagy a kételkedés, ha úgy látjuk, a másik meg merte lépni azt, amit nekünk is meg kellene, »illene«. Természetesen a másik véglet is jelen van ezekben a kapcsolódásokban támogatás és biztatás formájában, és ez így kerek!” – magyarázza a szakértő.

Ha a személyiségfejlődés jelentős értékrendi-, vagy értékstílus-változást hordoz magában, meglehet, hogy a két embernek már nem lesz közös újta. „Ezt persze számos dolog befolyásolja, főképp az, milyen alapokon nyugszik az adott barátság, illetve, hogy mennyire mély, őszinte kapcsolódásról beszélünk, és a felek valójában mennyire számíthatnak egymásra.”

A teljes képhez érdemes hozzátenni, hogy felnőttként sokkal nehezebb hosszú távú barátságokat fenntartani, mint gyermekként. Míg gyermekként kevesebb szerepünk, kötelezettségünk van, addig felnőttként ezek száma drámaian megemelkedik és kihat az időgazdálkodásra. Kevesebb idő jut barátságokra és megszűnik az a lehetőség is, amely gyermekkorban adott: hogy egy helyen (például iskola) mindennap találkozzunk. (Kivéve az úgynevezett szituatív barátságok, például munkahelyi kapcsolódások esetét.)