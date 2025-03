A the city fairies alapítói modern tündérekként segítenek visszatalálni a természethez

Brigi és Zsuzsi, a the city fairies alapítói nevükhöz hűen, egyfajta modern tündérként segítenek abban, hogyan találjunk vissza a természethez, merítsünk erőt a holdciklusból, találjuk meg a női egyensúlyunkat vagy hozzunk vissza olyan rítusokat a hétköznapjainkba, aminek őseink rendszeresen áldoztak.

Hogyan változott a természet szerepe az életünkben?

A 21. századi ember eléggé eltávolodott már a természettől. Nap, mint nap otthonunkból egyenesen a munkahelyünkre megyünk. Útközben a telefonunkat nyomkodjuk, majd megérkezünk, dolgozunk egész nap, este meg megyünk vissza, vagy esetleg csinálunk valami programot. Minden egyes nap. Elhaladunk a természet mellett, de nem szentelünk neki figyelmet. Pedig biztosan elsétálunk fák mellett, érzünk illatokat (tavaszi virágok, frissen vágott fű, őszi avar, vagy hó illatot) látunk madarakat és más állatokat is, este pedig tudnánk fürkészni az égboltot.

Csak a figyelmünk most mást fele megy, pörgetjük a híreket, folyamatosan üzenetekre válaszolunk, digitális tartalmakat fogyasztunk. És a természet már nem fontos, csak valami, ami ott van, amit megszoktunk. Olyan, mintha itt élnénk ezen a gyönyörű bolygón és nem vennénk észre. Olyan, mintha elfelejtettük volna, hogy mi emberek biológiai lények vagyunk. De régen nem így gondolták. Az ember jobban részese volt a körülötte lévő világnak, megfigyelte a változásait és reagált rájuk.

Szerintetek miért fontos visszatalálni hozzá?

Segíthet megtalálni azt a belső egyensúlyt, amiből kibillentünk, amiből kibillent minket a mai társadalom, amiben élünk. Rengetegen küzdenek mentális betegségekkel, szorongással, a pánikbetegek száma is rohamosan nő és a nagy átlag lélekben nincs egyensúlyban, elveszítette a stabilitást. Ezért tartjuk rendkívül fontosnak, hogy visszataláljunk ahhoz a harmóniához, ami az alaptermészetünk része. Ebben a túlságosan felgyorsult világban, mi úgy gondoljuk, hogy muszáj tudatosan lelassítanunk és levegőt vennünk.

Ha visszatalálunk a természethez, felébresztjük magunkban a szabad, kíváncsi, szeretettel teli gyermeki énünket is, akivel kapcsolódni igazán gyógyító önmagunk számára és a világ számára is. Könnyebben észrevesszük magunk körül az örömet hozó apró csodákat. Az évszakok és Hold ciklusa által pedig a bennünk lévő ciklikus nőhöz is mélyebben tudunk kapcsolódni, és közelebb kerülni a legkiegyensúlyozottabb, legautentikusabb önmagunkhoz.

Mi volt a rítusok szerepe régen és miért hiányzik a jelenünkből?

A rítusok és rituálék, a rutinok szakrálisabb, mélyebb elődjei. Egy rituálé olyan cselekvések sorozata, amelyeknek szándékuk van. Csak, hogy nem mindegy, hogy a szándék mennyire mély, mennyire érzed át minden porcikádban és fókuszálsz rá, mélyülsz el benne. Mennyire vagy jelen benne. Nem szabad összetéveszteni a rutinokat a rítusokkal. Egy rutin lehet az, hogy testápolót kensz gyorsan magadra, miközben munkahelyi problémákon stresszelsz fejben, vagy lehúzod a kávéd, miközben sietve sminkelsz.

De ugyanezek rituálévá formálva egy teljesen más élményt adhatnak. A különbség a mögöttük lévő érzelmekben és gondolkodásmódban van. A rutinok a dolgok elvégzéséről szólnak, de a rituálék arra invitálnak, hogy jelen legyünk. Hisz egyáltalán nem mindegy hogyan üdvözöljük a reggeleket, milyen zenéket hallgatunk, mivel töltjük a szabadidőnket, milyen ételeket és italokat fogyasztunk, és hogyan zárunk este egy napot. Ezek mind, egytől egyig rituálévá alakítható tevékenységek, melyek leföldelnek és egyensúlyba hoznak.

Régebben, a rítusok kiemelkedő szerepet kaptak. Értelmet és célt adtak az életnek. Őseink a rituálékat létfontosságúnak találták a társadalom fenntartásához. A mai felgyorsult, és főképpen férfienergia-központú társadalom által kialakított rendszerben, és a vele született mókuskerékben, nehezen férnek el a rítusok. Egyrészt látszólag, szó szerint nem is férnek bele a mai mindennapjainkba. Másrészt létrejött egy nagyon cinikus szemlélet a rituálékról, illetve bármi hasonló ősi, női szokásról, hisz sokan látják ezeket furcsának, nevetségesnek és feleslegesnek.

Vagy egyenesen “túl boszorkányosnak”, veszélyesnek. Persze ezek mind csak szűklátókörű feltételezések, amiket mesék és filmek által kialakított lebutított képvilághoz kötnek sokan, és semmi mást nem tudnak róluk. A rítusok azért fontosak, mert segítenek magunkkal, a belső világunkkal újra-kapcsolódni, ebben a nagyon zajos világban. Segítenek a gondolataink, érzéseink, és más történések feldolgozásában. Továbbá, segítenek szokásokat kialakítani. Tanulni, fejlődni, kapcsolódni, rendszeres önmunkát végezni, öngondoskodásra időt szánni. A legautentikusabb, erősebb, és kiegyensúlyozottabb énünkké alakulni.

Brigi és Zsuzsi, a the city fairies alapítói nevükhöz hűen, egyfajta modern tündérként segítenek Fotó: Balsay Dorina

Sokszor használtok kelta motívumokat. Miért pont ez a kultúra kiemelkedő számotokra?

Az évkör amivel áramlunk, az ókori kelta, közép- és nyugat-európai gyökerein alapszik, amit világszerte követnek a természetkedvelők. Sokszor szembe jött velünk könyvekben, olvasmányokban, és az angolszász országokban is, ahol éltünk korábban. Számunkra annyira szépen, érthetően vannak lebontva az év energiái ebben az évkörben, hogy könnyedén tudunk vele kapcsolódni. Ezt számunkra még más “rendszer” nem adta meg ugyanilyen formában.

Egy olyan életmódot, szemléletet jelent, ami harmóniára törekszik a minket körülvevő ciklikus folyamatokkal, és közben segít kapcsolódni, megélni, és teljességében “kihasználni” is, a bennünk lévő ciklikusságot. Ritmusba kerülni a természettel és a saját magunkban történő energiákat megélni, feldolgozni, megérteni. Mi úgy gondoljuk, hogy minden népnek és földrésznek megvannak a különböző szokásai és hagyományai, amik gyakran gyönyörűen összecsengnek (és kiegészíthetőek) ezekkel, csakúgy, mint a hazánkban lévők.

A legszebb bennük, hogy modern életünkbe is beilleszthetőek. Ezt az évkört lehet követni vallásos, és nem egy-vallásos, spirituális emberként is, ezért nagyon befogadónak tartjuk. Az év kereke, a napfordulók, napéjegyenlőségek, és ezek közötti ‘kapuk’ szerint lett egyenlően felbontva, amik egyben jelezték a csillagászati, és az akkori mezőgazdasági eseményeket is. Ezekkel a dátumokkal egyes évszakokban a fényt ünnepelhetjük, míg más időszakokban a sötétséget tisztelhetjük.

Miközben haladunk az évkerékkel együtt, követjük a mintáját, alkalmazkodunk egy olyan folyamathoz, amely támogathatja saját életünk teljes megélését és kibontakozását. A Hold ciklusai és az évkör, az ünneplés fontosságára emlékeztetnek bennünket. Arra, hogy a sokszor lélegzetvétel nélküli mindennapok forgatagában, időnként megálljunk, lelassuljunk, visszatekintsünk, átgondoljunk, lélegezzünk, érezzünk.

Ünnepeljük az életet ezen a Földön. Gondoskodjunk magunkról és környezetünkről.

Emlékezzünk a rég elfeledett bölcsességekre, a körülöttünk és bennünk lévő varázslatra.

Akkor tisztázzuk: létezik a varázslat?

Mi úgy gondoljuk, hogy földünk minden egyes élőlényének van energiája és rezgése és az úgynevezett varázslatok, mágikus praktikák, vagy manifesztációs gyakorlatok csupán az ezekkel történő energetikai kapcsolódások. Teheted ezt a Hold energiáival, meditációval, egy kristály programozásával, gyógynövények használatával, imával vagy egész egyszerűen egy leves megáldásával. Alakíthatod saját ízlésednek és nyitottságodnak megfelelően, és így ez szerintünk, legalábbis a hozzánk hasonló kreatív lelkeknek és személyiségeknek, egy nagyon hasznos eszköz lehet a kiegyensúlyozott élethez.

A varázslat azzal kezdődik, hogy kapcsolódunk az univerzum kreatív erejéhez, aminek segítségével változásokat hozhatunk az életünkbe. A varázslatos gyakorlatok pedig ezt a vizualizálást erősítik meg a különböző természeti kincsek használatával és alkalmazásával. Az oldalunkon megjelenő “magical self-care” azaz varázslatos öngondoskodás az, amivel mi a legtöbbet foglalkozunk. A varázslat és az öngondoskodás valójában nagyon jól megfér egymás mellett, mert a varázslat vagy mágia nagy része arról szól, hogy figyeljünk a gondolatainkra és a testünkre, figyeljünk az intuíciónkra és a magasabb énünk üzeneteire.

A varázslatos gyakorlatok segítenek kapcsolódni és figyelni a belső hangunkra, tudatosan foglalkozni magunkkal, meghatározni konkrét érzelmeket és szándékokat. És egy mindennapi öngondoskodás célú tevékenységet is egy sokkal meghatározóbb élménnyé alakítanak.

Mire van hatással a holdciklus?

A Hold Földünk égi kísérője, szemmel láthatóan folyamatosan, napról napra változik, befolyásolja a Földön a vizeket és hatással van mindennapi életünkre is. Mivel szervezetünk körülbelül 70%-a víz, nem csak a vizeket mozgatja, hanem ránk is különösen erős hatást gyakorol mentálisan és érzelmileg egyaránt. A Hold ciklusának követése segít lelassulni és jobban kapcsolódni a természethez, ezáltal önmagunkhoz is. Emlékeztetőként szolgálhat az öngondoskodásra és a tudatos jelenlétre.

Érezni lehet milyen hatalmas erő van abban, ha ráhangolódunk a holdállásokra úgy, hogy újhold idején szándékokat, terveket fogalmazunk meg, teliholdkor pedig elengedés és megbocsátás gyakorlatokat végzünk . Ez a ciklikus működés a női minőségeinket is támogatja és erősíti. Az újhold és a telihold két olyan támpontot ad egy 4 hetes időszakban, vagy holdhónapban, amire támaszkodhatunk. Ezeken a napokon, és olykor a holdnegyedek napjain is, szeretünk holdrituálékat csinálni.

Így havonta kétszer foglalkozunk az elengedés és megbocsátás témakörével, átgondoljuk, miket szeretnénk elérni, milyen új terveket szeretnénk szőni. A Hold Harmónia e-könyvünkben, ami egy útmutató és napló egyben, elmeséljük, hogyan tudsz egy holdrituálét magadnak megformálni.

Szerintetek milyen a kiteljesedett női lélek?

Szerintünk olyan, aki kérdés és kétely nélkül teljes önvalójában jelenik meg a világban. Aki megmutatja a saját, egyedi fényét és aki ragyogtatja is azt. Aki nem hagyja, hogy megingassák, mert stabilan áll és ez az erő más nőket is inspirál és segít. A kiteljesedett női lélek tudja miért született erre a világra, látja, érzi az életfeladatát és ki is áll mellette. Tudja, hogy mindannyian különbözőek vagyunk, mindannyian más kincsekkel születtünk, ezért nincs helye sem irigységnek, sem versengésnek, hanem inkább egymás segítésének.

Nemrég nyitott meg az Atelier, ahol rituális eszközök és dísztárgyak is találhatók. Miben segítenek ezek a tárgyak?

Az Atelier-ben olyan különleges, egyedi dísztárgyakat és rituális eszközöket találhattok, amelyek képviselik számunkra a minket körülvevő káprázatos világ rejtelmeit, és segítenek ezekhez kapcsolódni. A kollekcióban vannak olyan tárgyak, amiket mi magunk alkotunk, vannak kollaborációs termékeink is, hazai alkotókkal, továbbá vannak általunk válogatott kincsek is, amelyeket etikus úton szerzünk be. A rituális eszközök fontos jelentőséget kaphatnak egy-egy varázslatos rituálé során.

Ezek egyszerre szimbolikusak és praktikusak, segítenek az energiát összpontosítani és irányítani a rituálé szándéka felé. Egy-egy különleges tárgyat használhatunk a megfelelő tér megteremtésére, a külvilág kizárására, belső hangunk meghallására, és arra is, hogy megerősítsük a szándékunkat az őselemek, csillag, vagy holdállás energiáit, vagy a témakört, amivel dolgozunk.

Jelentőséget tulajdoníthatunk bárminek (akár egy természeti kincsnek, vagy már a tulajdonunkban lévő, vagy általunk készített dolgoknak), akár legyen szó egy ruhadarabról, ékszerről vagy dísztárgyról. Viselésükkel, vagy használatukkal gyakran könnyedebben tudunk kapcsolódni belső énünkhöz, kizárni a bennünket hátráltató külső energiákat, és hűek maradni önmagunkhoz.

Az alapítók szerint minden népnek és földrésznek megvannak a különböző szokásai és hagyományai, amelyben a legszebb, hogy modern életünkbe is beilleszthetőek Fotó: Softlightvisuals

Hogyan kell elképzelni egy általatok tartott női kört?

A női köröket, workshopokat mindig egy témakör köré szervezzük, egy a fókusz és a szándék, amit leggyakrabban egy fontos dátumhoz kötünk (legyen ez például egy konkrét holdállás vagy évkörünnep). Az adott témakör köré építjük fel a workshop menetét, gyakorlatait, hangulatát, dekort, ajándékokat, minden egyes részletét. Hogy minden érzékszervünkkel kapcsolódhassunk hozzá. Mindig mesélünk, megosztunk értékes információkat, természetközeli, boszis érdekességeket.

Vizualizációval összekötött elmélyüléssel nyitjuk meg a kört, majd ezt sorban követik varázslatos gyakorlatok, önreflexiós feladatok, vezetett meditáció, megerősítő mozgás vagy lélektánc, kreatív és alkotói tevékenységek, majd a végén egy lezárás és nyitott megosztás a résztvevők között. Tőlünk mindig számíthatnak a jelenlévők különleges meglepikre, apró ajándékokra, amik emlékeztetni fogják őket azokra a mély, személyes felismerésekre, a különleges tapasztalásra, amelyet egy-egy női kör természetesen hoz magával.

Van most olyan következő fordulópont, amit várhatunk?

Március 29.-én a budapesti Szelence Café-ban együtt köszönthetjük a csillagászati tavasz beköszöntét és a kos újholdat, egy női körrel, vásárral és közös hangolódással. Ostara, azaz a tavaszi napéjegyenlőség ünnepi hangulatát varázsoljuk nektek a Szelence Café-ba, ahol válogathattok az Atelier különleges kincsei és új, tavaszi kollekciójának limitált darabjai közül, leülhettek egy finom italra és süteményre, kapcsolódhattok a tündérközösség többi tagjával, és vendégeink előadásán keresztül hangolódhatunk közösen a tavaszi megnyílás időszakára.

Mindenkit szeretettel várunk, nem kell regisztrálni, csak beugrani valamikor 15:30-18:00 között. Ha minden terv szerint halad, akkor május 10.-én pedig Beltane évkör ünnep köré fogunk egy nagyon különleges elvonulást szervezni. A részletekről Instagramon értesülhettek!

És végül… mondanátok egy gyakorlatot, amivel a varázslatot és a lelki egyensúlyt is belecsempészhetjük a napunkba?