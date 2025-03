Meddőséget okozhat az agyalapi mirigy túlműködése

A hormonális egyensúly felborulása számos súlyos tünettel járhat, többek között aknés, gyulladt bőrrel, hajhullással, kóros fáradtsággal és depresszióval. Az agyalapi mirigy túlműködése komplex problémákat okoz, amelyek nemcsak fizikai, hanem jelentős pszichés terheket is rónak a betegre. A menstruációs zavarok és a meddőség különösen nehéz kihívások elé állítják a reproduktív korban lévő nőket. Hogyan diagnosztizálhatók és kezelhetők hatékonyan ezek a hormonális rendellenességek?

Dr. Mitache András endokrinológus részletesen bemutatja a betegséggel kapcsolatos legfrissebb kutatásokat, diagnosztikai módszereket, valamint a kezelés és életmódváltás lehetőségeit és azok kombinált hatékonyságát.

Van egy közismert mondás, hogy „Minden fejben dől el.” Ez mennyire helytálló endokrinológiai szempontból, és hogyan hozható összefüggésbe az általános egészségi állapotunkkal, a hormonális egyensúlyunkkal?

Az agyalapi mirigy működésére értjük, hiszen ez a hipofízisben található mirigy termeli a prolaktin hormont, aminek a mértéke az egész szervezetre és hormonháztartásra nagy hatással van. Tulajdonképpen ez irányítja a többi hormont és azok működését. Abban az esetben, ha várandósság vagy szoptatás hiányában túl magas a prolaktin szint, akkor egy kóros hormonális elváltozásról, hiperprolaktinémiáról beszélünk.

Várandósság és szoptatás alatt normális a hormonszint emelkedése?

A prolaktin a tejtermelésért felelős hormon, ezért már a kilenc hónap alatt, majd egyértelműen a szülés után is, sokkal többet termel belőle a szervezet annak érdekében, hogy beinduljon, majd fennmaradjon az anyatej termelődése. A szoptatás végével és a tej teljes elapadásával a prolaktin szint is visszaáll a normál tartományba.

Új megoldást jelenthet a meddőségre egy magyar orvoscsapat módszere

Mi áll a működési zavar hátterében?

A kialakulás hátterében mindig több tényező is szerepet játszik, de a túlműködés leggyakoribb oka az agyalapi mirigy megnagyobbodása, az úgynevezett prolaktinóma kialakulása, amit már jóindulatú daganatként kezel az orvostudomány.

A magas prolaktin szint hátterében a helytelen életmód is szerepet játszik. A rossz táplálkozás, a felfokozott stressz, a jelentős fizikai megterhelés, a kevés és/vagy rossz minőségű alvás is előidézheti. A már meglévő betegségek, mint a pajzsmirigy alulműködése vagy a policisztás ovárium szindróma (PCOS), is fokozza a kialakulás esélyét. Ezen kívül a magas vérnyomás kezelésére szolgáló gyógyszerek és egyes antidepresszánsok, antipszichotikumok is megemelhetik a prolaktinszintet.

Mik a legjellemzőbb tünetek és hogyan vehetjük észre magunkon, hogy baj van?

Ahogy a kialakulásának oka, úgy a tünetei is többfélék lehetnek. Ez függ a beteg életkorától, nemétől, és a már említett meglévő betegségeitől is, ráadásul a legtöbb tünet több más betegségre is igaz lehet. Éppen ezért sok esetben hosszas kivizsgálások, labor- és koponya MRI-vizsgálatok után diagnosztizálható. Fontos leszögezni, hogy ez nem kimondottan női betegség; férfiaknál is gyakori a kialakulása, de az tagadhatatlan, hogy a női hormonok működését nagyban meghatározza és összezavarja.

Pokorny Lia: „A színészetet szolgálatnak tartom”

Nők esetében a leggyakoribb tünete a menstruációs ciklus felborulása. Nem csak rendszertelenné válik, de akár több egymást követő hónapban is kimaradhat a vérzés. Jellemző a tejelválasztás beindulása, ami mellfeszüléssel és tejcsorgással is járhat – akár egy szoptató kismama esetében –, jelentősen csökken a teherbeesés esélye, és akár meddőséget is okozhat. Ez lelkileg is nagyon megviseli a hölgyeket, hiszen egy csecsemőjét szoptató kismama tüneteit tapasztalják, ám ők maguk egyre távolabb kerülnek az anyaságtól.