Rubint Réka a terveiről: „Garantálom, hogy meg fogja döbbenteni az egész országot”

Rubint Réka neve az elmúlt évtizedekben összeforrt az életmódváltással, a pozitív szemlélettel és azzal, hogy nincs lehetetlen. Karrierje több évtizedes múltra tekint vissza, ennek ellenére mégis képes úgy szólni az emberekhez, mintha ő maga is most kezdte volna.

Rengeteg túlsúlyos ember fordul hozzád nap, mint nap. Mégis hogyan tudod őket motiválni, úgy, hogy ne csak elszántak, de kitartóak is legyenek?

A legfontosabb dolog az, hogy minden ember tűzzön ki egy célt maga elé. Van, aki egészségügyi probléma miatt szeretne fogyni, van, aki csak egyszerűen hiúsági kérdésből, sőt vannak olyanok, akik a párkapcsolatuk miatt, de olyanok is, akiknél az a cél, hogy kismamák lehessenek. Sokan nem tudnak teherbe esni a túlsúly miatt. Egyszóval rengeteg célt lehet kitűzni magunk elé, ami valóban motiváló lehet! Ha megvan ez a cél, akkor a következő lépés az, hogy olyan segítő kis pontokat helyezünk el az életünkben, amiket valóban meg is tudunk valósítani.

Mik ezek a pontok?

Én nem hiszek abban, hogy a napi 1-1,5, vagy akár 2 óra edzést előírjunk és mindezek mellett az aszkéta életmódot is betartassuk, és kövessük! Sokkal fontosabb megnézni az adott illető étrendjét, mert ehhez kell igazítani a személyre szabott életmódváltást. Sőt mi több, vizsgálnunk kell az életét is, hogy hogyan és miképpen illeszthető bele az a 10-15, vagy akár a 20 perc mozgás.

Ha elszántuk magunkat a mozgásra, milyen gyakran kell testmozgást végeznünk szerinted?

Ez egyénfüggő, de ha ez csak heti két alkalommal, vagy heti három alkalommal érhető el, akkor ezt kell kialakítani. Főleg, ha már látjuk, hogy vannak eredmények, ilyenkor már mi magunk fogjuk beilleszteni a többi edzést az életükbe.

Mit tanácsolsz azoknak, akik még soha életükben nem sportoltak? Hogyan kezdjék el a mozgást?

Ilyenkor az a legfontosabb, hogy olyan sportot válasszanak, amit szeretnek, amit szeretnének csinálni és ami könnyen beilleszthető a mindennapi tevékenységbe. Minden sport elkezdhető és megcsinálható! Ehhez csak egyetlen egy ember kell és az önmagunk!

Mi a legnagyobb hiba, amit elkövethetünk önmagunkkal szemben?

Én inkább úgy fogalmaznék, hogy a legnagyobb luxus lemondani önmagunkról!

Jó, de hogyan kezdjünk neki teljesen kezdőként?

Kezdjük el az általunk választott sportot 5-6 percben. A következő alkalommal is legyen a cél ez az 5-6 perc , és amikor már megy 8-10 perc is, akkor az már pont 3-4 perccel több, mint az előző alkalom volt, tehát fejlődtünk!

Hogyan motiváljuk magunkat?

Rubint Réka: Nagyon fontos a saját magunk elismerése és dicsérete! Szóval, ha ezek megvannak, akkor az már fél siker!

Schobert Norbert: Igen, ez pontosan így van, sőt! Nekem például már kulcsom van mindenkihez. Kövér voltam és negyven éve fogytam le, de pontosan tudom, milyen az, ha az ember túlsúlyos. Ránézek az emberekre és belelátok a lelkükbe, tudom, hogyan lehet motiválni őket. Bár minden ember más és más, de van, akit a szexszel, van, akit a párkapcsolatával, a karrierjével, vagy a túlsúly miatti szorongással. lehet motiválni. Úgy szoktam fogalmazni, hogy egy igazi kiképző vagyok, aki felemeli az embereket a gödörből.

A mozgás mellett a táplálkozás is fontos, de hogyan figyeljünk oda a súlyunkra, ha laikusok vagyunk?

Schobert Norbi: Nagyon egyszerűen! Minden reggel álljunk rá a mérlegre, és ha nem azt látjuk, amit szeretnénk, akkor aznap kőkemény diéta van! Nem utólag kell rájönni, hogy elhíztunk, hanem figyelni kell a súlyunkra minden nap.

Hogyan motiváljátok magatokat a nehezebb napokon a mozgásra? Nem unalmas néha a szinte már kötelezőnek mondható napi sport ennyi év után?

Schobert Norbi: Nekem az a nehéz, ha nem tudok sportolni. Ilyenkor mindig nagyon ideges vagyok.

Rubint Réka: Norbinál ez igaz, viszont nálam már nem. Vannak olyan napok, amikor nagyon nehezen veszem rá magamat a mozgásra. Sőt, az elmúlt egy évben már az is előfordult, hogy ha nem volt kedvem, akkor nem is edzettem. Ilyen régen nem volt! Viszont most már együtt tudok érezni azokkal, akik azt mondják, hogy nincs kedvük sportolni, de ilyenkor úgy lendülök át, hogy arra gondolok, milyen jó érzés lesz majd az edzés után. Szerintem a legegészségesebb drog a sport, amit mindenkinek receptre írnám.

Ennyi munka mellett hogyan jut időtök a párkapcsolatotokra? Mivel tápláljátok a szerelmeteket a hétköznapokban?

Rubint Réka: Norbi sok mindennel kedveskedik nekem. Múltkor például úgy jött haza, hogy a telefonján szólt a Hogyan tudnék élni nélküled? című mozifilm zenéje, a kezében pedig egy hatalmas rózsacsokor volt. Azt gondolom, hogy ez 24 év után nagy dolog! Ebben az egészben az a nagy titok, hogy mi már a gyerekek megszületése óta tudatosan kialakítottuk ezt magunknak. Az elején még természetesen segítséggel: áthívtuk a szomszéd nénit vagy anyut, hogy vigyázzon a gyerekekre, hogy akár csak egy mozi erejéig, de pár órára igenis meg tudjunk szökni kettesben. Nagyon fontos, hogy egy nő a gyerekek megszületésével ne csak édesanya legyen, hanem megmaradjon nőnek is a párja mellett.

Miért tartod ennyire fontosnak ezt?

Rubint Réka: A gyerekek fel fognak nőni és kirepülnek. Ha az ember nem vigyáz a párkapcsolatára és a szerelemre, és csak barátok maradnak, akkor könnyen előfordulhat az, hogy egy idő után két idegen néz majd egymásra. Ezt el kell kerülni, sőt mindenkit arra biztatok, hogy tegyen érte, mert ez igenis sikerülhet! Kétségtelen, hogy a lángot életben tartani nagyon nagy munka, de hosszútávon kifizetődő! Figyeljünk a párunkra a gyerekek születése után is!

Mik a távlati terveitek, hiszen mindig készültök valami újdonsággal?

Rubint Réka: Norbi feltámadt, mint a Főnix madár! (nevet)

Schobert Norbi: Jövünk egy új branddel, amiben lesz élelmiszer, étrendkiegészítő, kozmetikum, sportruha, egyszóval minden.

Rubint Réka: Nekem a következő évem a könyvem megírásáról fog szólni. Az elmúlt 2-2,5 évünket fedi majd le, ami garantálom, hogy meg fogja döbbenteni az egész országot! Még szerencse, hogy mindent megörökítettem fotókon is, mert sokszor még nekem is meg kell néznem őket, hogy elhiggyem, ez velünk történt meg.

Ha jól sejtem a könyvírás egyben terápia is neked, ami segít a veletek történt dolgok feldolgozásban.

Nagyon fontos, hogy megmaradjon a gyermeki énünk, hiszen egy kisgyermek gyakran naplót ír a napi eseményekről. Sosem felejtem el, hogy amikor Lara még nem tudott írni, de a titkait szerette volna leírni egy naplóba, akkor engem kért meg rá és elmondta nekem, hogy mit írjak abba a naplóba. Ezeket a feljegyzéseket pont a minap találtuk meg és szinte folytak a könnyeim, amikor újra olvasva rájöttem arra, mi is zajlik egy kisgyermek lelkében. Na pontosan ugyanez zajlik egy felnőtt ember lelkében is, csak hajlamosak vagyunk ezt elnyomni magunkban. Szerintem az érzéseinket, a fájdalmainkat, kudarcainkat nagyon jó, ha kiírjuk magunkból.

Te hogyan adod ki magadból az elfojtott érzéseidet, Réka?

Sokszor kiütöm magamból azt, ami fáj. Egy kispárnán vezetem le a dühömet, aztán kiírom magamból az érzéseimet, majd ezt a papírt, amit írtam, elégetem és haladok tovább.