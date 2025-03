Szabó Zsófi bebizonyította, hogy ő a vörös szőnyeg királynője: pánt nélküli ruhájában mágikusan gyönyörűen festett

A 2025-ös Glamour Women of the Year gálán Szabó Zsófi ismét lenyűgözte a közönséget

Tizenhatodik alkalommal rendeztük meg a GLAMOUR Women of the Year díjátadót, amely a női inspiráció és teljesítmény ünnepe. Az eseményen olyan nők kerültek a reflektorfénybe, akik munkájukkal és elkötelezettségükkel másokat is cselekvésre ösztönöznek. Szabó Zsófi lenyűgözte a közönséget a gálán – kifinomult eleganciája vitathatatlan volt.

Sikersztori

Szabó Zsófi számára a 2024-es év igazi sikertörténet volt. Műsorvezetőként is láthattuk, és láthatjuk különböző műsorokban, valamint a Dancing with the Starsban is bizonyította rátermettségét, ahol ő lett az év legjobb táncosnője.

Szabó Zsófi az idei GLAMOUR Women of the Year gálán Az év műsorvezető kategóriájában volt jelölve Fotó: Czerkl Gábor/Blikk

A tavalyi év eredményei alapján nem véletlen, hogy idén is a legnagyobb nevek között emlegetik. A Zsófi Az év műsorvezetője kategóriában kapott jelölést, olyan tehetséges nők társaságában, akik különböző területeken érnek el kiemelkedő sikereket.

Ördög Nóra világsztárokat megszégyenítő ruhakölteményben: a műsorvezető valósággal beragyogta a GLAMOUR gálát + 2

Elegancia felsőfokon

Szabó Zsófi a gálára Demeter Richárd lenyűgöző kreációjában érkezett: egy fekete, alakkövető, pánt nélküli maxiruhában, amely nemcsak eleganciát sugárzott, de a felsliccelt szabásnak köszönhetően merészen nőies is volt.

A gála egyik fontos üzenete idén az értő olvasás fontosságára irányult, amelyhez Szabó Zsófi személyes példájával is hozzájárult – magával hozta Joyce Meyer Erőt minden napra című könyvét, ezzel is inspirálva követőit a tudatos lelki fejlődésre.