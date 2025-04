Kiderült, reggel vagy este érdemes-e edzeni, ha fogyni szeretnénk: sokkal hatékonyabb, ha így csinálod

A rendszeres testmozgás mindenképpen elengedhetetlen a fittség és az egészség szempontjából, de mi van akkor, ha a legjobb eredmény eléréséhez nem csupán az edzés intenzitása, hanem az időpont is kulcsfontosságú? Új kutatások bizonyítják, hogy a sportolás időzítése nagyobb hatással lehet a súlykezelésre, mint bárki gondolná. Mondjuk, mikor a legoptimálisabb edzeni a nap folyamán, ha fogyni szeretnél!

Miért ez a napszak a legjobb?

A kutatás, amelyet az Obesity szaklapban publikáltak, azt mutatja, hogy azok, akik reggel 7 és 9 között edzenek, képesek jobban kezelni a súlyukat, és megőrizni az elért eredményeket, mint azok, akik délután vagy este sportolnak.

A kutatás eredményei egy sor olyan adatot tartalmaznak, amelyek megerősítik, hogy reggel sokkal hatékonyabb az edzés. Az elemzés 5,285 ember adatait vizsgálta: a résztvevők edzési tervét reggeli, délutáni és esti napszakokra osztották fel, és mindegyiküket accelerométerrel mérték, hogy pontos adatokat kapjanak az aktivitásukról. Az eredmények szerint a reggeli órákban végzett mozgás alacsonyabb testtömegindexet (BMI) és kisebb derékbőséget mutatott, mint azoknál, akik délután vagy este edzettek.

Miért van ez így?

A kutatási eredmények egyik lehetséges magyarázata az, hogy reggel, alvás után, alacsonyabb a glükóz szint, ezért a test ilyenkor inkább a zsírégetésre vált át, mintsem a szénhidrátokra. Ez különösen kedvező lehet azok számára, akik fogyni szeretnének.

De mindezek ellenére érdemes tisztában lenni azzal, hogy a kutatás még nem tartalmaz minden egyes tényezőt, amely hatással lehet az eredményekre. Bár a reggeli mozgás előnyös lehet, nem mindenki számára ez a legmegfelelőbb időpont, és fontos, hogy minden ember a saját életmódjához igazítva válassza ki a számára legoptimálisabb napszakot az edzésre.

Miért fontos a rendszeres mozgás?

Bár a reggeli mozgás segíthet jobban kezelni a súlyt, a legfontosabb dolog a rendszeresség. Az edzés bármikor hasznos, ha megfelelő intenzitással végzed. Diana Thiara, a UCSF Weight Management Clinic orvosi igazgatója hangsúlyozza, hogy „a legfontosabb a következetes mozgás, a tökéletesség helyett.” A lényeg, hogy rendszeresen emeld meg a pulzusodat, akár reggel, akár este.

Az egészséged szempontjából a legfontosabb, hogy mindig mozgásban maradj. Ha az edzés a reggelre esik, az egy remek módja annak, hogy beindítsd a napot, és lendületet kapj a napi feladatokhoz, de ha este van időd rá, akkor sincs semmi baj – a rendszeres edzés így is, úgy is segíteni fog.

Mi a következő lépés?

A szakember szerint fontos, hogy olyan fizikai aktivitást válassz, amit élvezel, és amit hosszú távon folytatni is tudsz, különösen, ha a célod a fogyás. „A testmozgás elengedhetetlen a kardiometabolikus egészség fenntartásához – így például a koleszterinszint, a vérnyomás és a vércukorszint szabályozásához –, és segít abban is, hogy megőrizzük a leadott kilókat” – hangsúlyozza.

Thiara arra is felhívja a figyelmet, hogy azoknak, akik most kezdenek el sportolni, érdemes egyszerűbb tevékenységekkel indítaniuk. „Sétálj 15-30 percet, hetente többször. Ha már rutinszerűen végzed, próbálj meg más típusú edzésformákat is beépíteni, például úszást, kerékpározást, túrázást vagy táncot. Cél a heti 150 perc tevékenység.” Ha ezt a célt el szeretnéd érni, próbáld az edzést még változatosabbá tenni, és figyelj arra, hogy mindig állítsd magad kihívások elé. A változatosság segíteni fog a motivációban és a mozgás hatékonyságában is.

