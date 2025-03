6 étel, amitől tudományosan bebizonyították, hogy jobb kedved lesz: a kulcs a szerotoninszint

A szerotonin egy természetes neurotranszmitter vagyis „agyi hírvivő” és hormon, amely a hangulatszabályozáshoz kapcsolódik. Az orvosok a szerotoninszintet az általános mentális egészség kulcsfontosságú tényezőjének tekintik, így határozottan érdemes tennünk azért, hogy elegendő mennyiséghez jusson belőle a szervezetünk. Mutatjuk, mely ételek segíthetnek ebben!

Ezért olyan fontos a szerotonin szintje

Fontos tudni, hogy a szerotoninról úgy tartják, hozzájárulhat a hangulat javításához, a stressz csökkentéséhez és az alvás minőségének javításához. Ha viszont túl alacsony a szintje, az nagyon komoly következményekkel is járhat. A Healthline azt írja, az alacsony szerotoninszint összefüggésbe hozható a depresszióval, a szorongással, az álmatlansággal és más mentális egészségügyi állapotokkal.

Egyeseknek sajnos gyógyszeres kezelésre is szükségük lehet a szerotoninszint szabályozásához. Jó hír viszont, hogy megelőzésként beépíthetünk az étrendünkbe olyan ételeket, amelyek segíthetnek a szerotonin termelésének fokozásában. Abban az esetben, ha szorongás vagy depresszió miatt gyógyszert szedsz, akkor azonban előbb mindenképp fontos, hogy beszélj a kezelőorvosoddal arról, érdemes lehet-e pluszban ilyen élelmiszereket fogyasztanod, ugyanis a túl magas szerotoninszint is veszélyes lehet.

Ha nincs szó ilyesmiről, és egyszerűen csak szeretnél tenni azért, hogy megfelelő legyen a szerotoninszinted, íme néhány élelmiszer, amelyek a Healthline szerint segíthetnek!

Tojás

A tojásban található fehérje a kutatások szerint jelentősen megnövelheti a vérplazma triptofánszintjét. Csak arra ügyelj, hogy ne hagyd ki a tojássárgáját, amely olyan értékes összetevőket is tartalmaz, mint a tirozin, a kolin, a biotin, és omega-3 zsírsavak is találhatók benne.

Sajt

A sajt kiváló triptofánforrás. Ha pedig készítesz egy mennyei mac and cheese-t cheddar sajttal, tojással és tejjel, akkor egyszerre még több triptofánt vihetsz be. Hogy még tudatosabb választás legyen, elkészítheted például teljes kiőrlésű tésztából.

Lazac

A lazac is kitűnő választás lehet. Érdemes akár tojással és tejjel is kombinálnod, hogy egy olyan frittátát készíts belőle, amely különösen gazdag triptofánban . De nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy a lazacnak egyéb potenciális egészségügyi előnyei is vannak, például segíthet kiegyensúlyozni a koleszterinszintet, csökkentheti a vérnyomást és jó forrása a már említett omega-3 zsírsavaknak is.

Diófélék és magvak

Ha szereted a dióféléket és a magvakat, az csodás hír, ugyanis mind jelentős mennyiségű triptofánt tartalmaznak. A kutatások továbbá azt is kimutatták, hogy a diófélék rendszeres, mérsékelt fogyasztása a szívbetegségek kialakulásának a kockázatát is csökkentheti, emellett jó rost-, vitamin- és antioxidánsforrások.

Pulyka

A pulyka húsa, különösen a mellrész fogyasztása is segíthet a pihenésben és a jó alvás elérésében. Az már pedig csak a ráadás, hogy rendkívül változatosan beépíthetjük az étrendünkbe: készülhet belőle például pulykasült, zöldséges pulykafasírt, pulykás saláta, szendvics, tortilla vagy ragu is.

Tofu

Végül, de nem utolsó sorban a szójatermékek is ide sorolhatóak. A tofuval szinte bármilyen fehérjét helyettesíthetsz, így kiválóan növelheted vele a triptofánbeviteledet akkor is, ha vegetáriánus vagy vegán étrendet követsz. Még jobb, ha kalciummal dúsított tofut veszel, általa ugyanis a csontjaid egészségét is támogathatod.

