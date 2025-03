Van, amire a szülésfelkészítő tanfolyamokkal sem lehet tréningezni, amiről az anyuka barátnők nem szólnak előre, amiről nem tájékoztat sem a védőnő, sem a szülésznő, sem a nőgyógyász, amiről korábban elképzelésünk sem volt. Mert ezek a pillanatok azok, amelyeket mindenki azonnal szeretne elfelejteni. Egy édesanya őszinte vallomása következik a szülőszobán megéltekről, közvetlenül a szülés után, mielőtt még megszépülnek az emlékek.

Nem kell túl sok energiát és időt áldozni arra, hogy egy kismama rátaláljon a különféle szülésfelkészítőkre. A közösségi média a várandósság kezdetétől felvillantja a kismamákat célzó hirdetéseket, köztük babaholmikat, terhesruhákat kínáló webáruházakat és szülésfelkészítő tréningeket. El sem kerülhetnénk ezeket a hirdetéseket, de valljuk be, nem is akarjuk. Mert ki ne szeretne a tőle telhető legjobb tudása szerint készülni az anyaságra, ezzel is a legjobbat nyújtva születendő gyermekének?

Csakhogy a tucatjával elérhető online és offline szülésfelkészítő tréningek nem beszélnek arról, ami valójában ránk vár.

Mindig van erősebb fájdalom

Tudatos harmincasnak tartom magam, aki utánajár a dolgoknak. Ahogy a generációm legtöbb tagja, úgy én is szeretek felkészülten szembenézni az ismeretlennel. Blogokat, könyveket, szakértői interjúkat olvasok, podcastokat hallgatok és tanfolyamokra jelentkezem, hogy elég tudást szerezzek az aktuális érdeklődési körömről. Így volt ez akkor is, amikor megtudtam, hogy babát várok. Minden létező információ érdekelt, kezdve a várandósság különböző szakaszaitól a szülés minden részletén keresztül a gyermekágyig.

Még szülész szakorvosokkal is beszéltem, hogy hiteles forrásból tájékozódjak. A várandósság utolsó napjaiban egészen addig mentem, hogy szülésekről készült videókat néztem a neten – pedig az egyik szülésfelkészítő tréningen külön hangsúlyozta az oktató, hogy semmi esetre se nézzünk ilyen tartalmakat, mert csak inába száll a bátorságunk. Tehát tényleg minden követ megmozgattam, de első szülőként még így is bőven akadtak újdonságok a szülőszobán.

Bár a faros babát is meg lehet próbálni hüvelyi úton világra hozni, ennek óhatatlanul nagyobb a rizikója

Kezdjük is rögtön a szülőszobával. A protokoll szerint a szülés előtt különböző vizsgálatokat végeznek (NST, ultrahangos vizsgálat, hüvelyi vizsgálat). Erről több szülésfelkészítő írás található az interneten, ebben valóban nem volt semmi meglepő. Arról viszont már nem beszéltek ezek az írások, hogy mi történik a lélekkel, amikor egyértelművé válik: beindult a szülés. Ilyenkor ugyanis egyszerre keríti hatalmába az embert az ismeretlentől való félelem, a bizonytalanság és az izgatottság, miközben egyre erősödnek a fájdalmak.

Ahogy a méhösszehúzódások intenzitása nő, úgy percről percre több kétség merül fel: hogy fogom ezt végigcsinálni? Azt hinnénk, hogy van az a fájdalom, aminél már nincs erősebb, erre minden egyes fájással rosszabb lesz. Függetlenül attól, hogy mennyi ideig tart a vajúdás, minden egyes fájás örökkévalóságnak tűnik. Ez a fájdalom tényleg minden képzeletet felülmúl, ami a testet és bizony a lelket is próbára teszi.