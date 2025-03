A Nebouxii egy különleges magyar zoknimárka, amely az egyedi, felemás mintáival és sajátos printjeivel hívja fel magára a figyelmet. Az alapító, Sipos Eszter, a játékosság és a kreativitás jegyében hozta létre a márkát, amely nevét egy ritka kék lábú madárról kapta. A Nebouxii zoknik nemcsak vidám megjelenésükkel tűnnek ki, hanem minőségi anyaghasználatukkal és gondosan kidolgozott dizájnjukkal is.

A márka célja, hogy a mindennapokat színesebbé és izgalmasabbá tegye – mert miért kellene a zokniknak unalmasaknak lenniük? Eszterrel a WAMP design vásáron találkoztunk, ahol a standjukról áradó jókedv azonnal megragadta a figyelmemet.

Honnan jött a Nebouxii zoknik ötlete, és miért döntöttél a felemás minták mellett?

Az az igazság, hogy mindig is szerettem a színes, vicces zoknikat – gyerekkoromtól kezdve rajongtam értük. Azonban, hogy egyszer majd ezzel fogok foglalkozni, csak egy téli estén ötlött fel bennem. Épp karácsonyi ajándékot kerestem a család férfi tagjainak, amikor megszületett az ötlet: miért ne tervezhetnék színes, kicsit sem szokványos zoknikat? Ez igazán jó ajándék lehetne, és egyben valami, ami hiányzik a hazai kínálatból. Innen már nem volt megállás.

Bár a zoknikészítés mestersége távol állt tőlem – a KREA enteriőrtervező szakán végeztem, és előtte egy női magazinnál dolgoztam sales managerként –, mégis biztos voltam benne, hogy ez az ötlet működhet. Tudtam, hogy egy ügyes grafikust is találnom kell, aki segít megvalósítani a terveimet. Így találtam rá Kerekes Katára, aki tökéletes partner lett a márka vizuális világának megteremtésében.

Az alapító, Sipos Eszter, egy ritka kék lábú madárról nevezte el a márkát Fotó: Philipp Lipiarski

Nagyon egyedi mintákkal dolgoztok, de a márkanév és a logó sem hétköznapi. Mesélnél kicsit részletesebben erről?

A nevet egy madár ihlette, melynek rikító színes kék lábai vannak. A madár latin nevét választottam márkanévnek. Sosem felejtem el hetekig gondolkoztam mi lenne a jó választás és nagyon örültem, amikor rátaláltam erre a kis vicces élőlényre. Fel is hívtam egy marketinges barátomat, hogy elmeséljem milyen nagyszerű nevet találtam. Nebouxii - első reakciója az volt, hogy ennél borzalmasabb nevet nem is találhattam volna kimondhatatlan, megjegyezhetetlen és még leírni is bonyolult. Majd miután elmeséltem a történetet a madárról, azért ő is megenyhült.

Mi inspirálja a zoknikon megjelenő saját printeket?

Kollekciókban gondolkodunk, kitalálok egy témát megbeszéljük a színeket majd Kata szabad kezet kap és megrajzolja a grafikát. Az elmúlt tíz év alatt a munkakapcsolatból egy elég szoros barátság lett, így sokszor megjelennek a mintákon számunkra fontos dolgok, helyek, emlékek és életesemények.

Az egyik Budapestes mintájú zoknin például feltűnik a Bambi kávézó felirata, mert a párom egyik kedvenc helye és sokszor indítja ott a napját, vagy például régebben siklóernyőztünk, ez is megjelenik az egyik zoknin. A női dolgok kollekció a gyerekeink születése után készült, a srácok között csak tíz hét van, így az anyává válást is párhuzamosan éltük meg. Nem is volt kérdés, hogy ebből kollekciót kell csinálnunk.

Milyen volt az indulás a Nebouxii márkával? Mi jelentette a legnagyobb kihívást?

Persze fogalmam sem volt, hogy is készül egy zokni, de gondoltam azért annyira nem lehet bonyolult. Tévedtem. Több mint fél év volt mire az első elkészült mintát egy kész zoknin láthattuk. De nem adtuk fel és 2024-ben már tíz éves évfordulóját ünnepelte a márka. Kétségkívül a legnehezebb a gyártás része volt, találni olyan gyárat, aki meg tudja valósítani az elképzeléseinket. Miután elkészült a minta vártunk, hogy a kötőgép hajlandó-e megcsinálni, vagy annyira aprólékos, hogy lehetetlen elkészíteni.

Sajnos sok ilyen eset volt, rengeteg kompromisszumot kellett kötnünk, nem csupán a minták, hanem a színek és anyagok terén is. Régebben nyolcvan százalék pamutból készültek a zoknik, azonban sok olyan minta volt, amit így nem tudtunk megvalósítani, így pár éve módosítottunk az anyagösszetételen és most hatvan százalék pamutból készülnek a zoknik. Így sokkal színesebb és részletesebb mintájú zoknikat tudunk készíteni.

A legborongósabb napot is feldobja egy vidám zokni Fotó: GLAMOUR

Milyen szerepet játszik a humor és a játékosság a márkaidentitásban?

Mondhatni a lételemünk, hisz felemás zoknikat készítünk. Sőt most már a zoknik egy hatos boxban is kaphatóak, ami abszolút a játékosságra épít, hisz a hat darab zokni bárhogy párosítható.

Az elején volt, aki furcsállta, hogy mégis ki hordja ezeket a színes zoknikat.

Legtöbbször azt hitték, hogy gyerekeknek készül, holott nincs is gyerek méretünk. De ma már egyre több márka gyárt színes zoknikat, sőt már a felemás zoknikon sem lepődnek meg az emberek, abszolút az életünk része lett úgy gondolom.

Hogyan kerültek be a Nebouxii zoknik a WAMP kínálatába? Más design vásárokon is részt szoktál venni?

2014-ben debütált a márka, de abban az évben még nem mertem jelentkezni. A WAMP-on már korábban is jártam, mint vásárló és tudtam, hogy mennyire nívós tervezők állítanak ki, így én nehezen hittem el, hogy van keresnivalóm ott. Így 2014-ben még kisebb budapesti vásárokon próbáltam ki magam és amikor azt láttam, hogy van kereslet a termékeimre 2015 év elején beadtam a jelentkezésem a WAMP-ra.