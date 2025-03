Egy jó okoskütyü jobban befolyásolhatja az alvást, mint gondolnád. Persze, fontos, hogy olyan eszközt vagy appot használj, ami személyre szabottan méri és javasolja az alváshigiénia változtatását. Aztán az már csak rajtad múlik, ebből mit váltasz be: lehet, hogy csak az alapokat kellene rendbe tenned. Mindebben most remek tippekkel segít Dr. Turányi Csilla PhD alvásszakértő, aki azt is megosztja, milyen alvássegítő technológiák segítenek a jó alvás elérésében.

Jót aludni fontos, mert ettől leszünk vidámak, boldogok, szépek, egészségesek, frissek és energikusak. Elvileg egyszerű is, hiszen csak el kell lazítani a testet, be kell csukni a szemet és más kész is. Sokan azonban még így sem tudnak elaludni: átlagosan ötből egy ember, tehát nagyjából az emberek 20%-a számolgatja a bárányokat lefekvés után, és érzi magát álmosnak a rá következő reggel – ami mindenhez vezet, csak felszabadultsághoz, boldogsághoz és vidámsághoz nem.

Rosszul pedig úgy az emberek 32,8%-a alszik, ami a gondolkodásra és a teljesítőképességre is hatással van – ettől pedig már csak egy lépés a mentális egészségügyi problémák (depresszió, szorongás, szomorúság, demotiváció, reménytelenség, hangulati ingadozások) kialakulása. Ez senkinek sem kell. Szerencsére ezt a multik is felismerték és végre nemcsak teljesen haszontalan és felesleges termékekkel csábítanak el minket, hanem végre olyan hasznos és praktikus eszközökkel is, melyek kifejezetten segítenek abban, hogy jól (de legalábbis jobban) éljünk.

Jelen esetben például abban, hogy jobban aludjunk, amit világszerte mindenki próbál javítani.

A jó alvás kulcskérdés

Legalább egyszer ugyanis mindenki átesik egy olyan időszakon, amikor az alvás nem olyan jó, nem olyan pihentető vagy egyszerűen csak nem elég, amit ilyen-olyan módon próbál kiküszöbölni. Legtöbben természetes módszerekkel, különböző alváspózokkal, étrendkiegészítők és vitaminok szedésével próbálkoznak, mások gyógynövényekkel és egyes alvást segítő hormonokkal, vagy akár egy új, kényelmes pizsama beszerzésével – ez utóbbi ugyanis szintén befolyásolhatja az alvás minőségét.

Mindezek ellenére van, aki nemcsak néha alszik rosszul, hanem szinte mindig és kifejezett alvásproblémákban szenved. Főleg miattuk, nekik köszönhetően terjedt el a sleepmaxxing fogalma, ami már több, mint 99 millió bejegyzést tartalmaz a TikTokon. Ez egy gyűjtőnév, ami az alvás kimaximalizálását és a minőségi alvást segítő tippeket, trükköket rejti magában – ezek közé pedig nemcsak a már korábban felsoroltak, hanem azok a technológiai eszközök is beletartoznak, melyeket direkt azért terveztek, hogy segítsék a jobb, minőségibb alvást. Rosszul aludni ugyanis „könnyebb”, mint hinnénk!

Lehet, hogy nem gondolsz rá, de a ruha, amiben alszol szintén hatással van a pihenésedre

Dr. Turányi Csilla alvásszakértő, szomnológus szerint a rossz alvás leggyakoribb okai között a stressz és a szorongás, a nem megfelelő alvási szokások (a rendszertelen lefekvési idő, a késő esti képernyőhasználat, a túl sok koffein vagy alkohol), a nem megfelelő környezeti tényezők (a zajos, világos, túl meleg vagy túl hideg hálószoba), egészségügyi problémák (alvási apnoé, hormonális változások, fájdalmak, emésztési zavarok), valamint a mozgáshiány, illetve a lefekvés előtti túlzott fizikai aktivitás szerepel.

Ezek optimalizálására, javítására több praktika is létezik, melyek már-már lerágott csontként hatnak. „Ilyen a rendszeres alvási rutin kialakítása, az esti fények csökkentése, a lágy fények bevezetése, a relaxációs technikák alkalmazása, a megfelelő alvási környezet (sötét, csendes, hűvös hálószoba, kényelmes matrac és párna) megteremtése, valamint az étkezési szokások javítása. Illetve, ide vehető néhány okostechnológia alkalmazása is. Igaz, ezek közül nem mindegyik segít, valamelyik kifejezetten árthat is” – mondja a szakértő, aki szerint épp ezért nagyon fontos a technológia alkalmazásának tudatos megszabása.

„A késő esti képernyőhasználat (telefon, tablet, TV) csökkenti a melatonin termelést, ami rontja az elalvást. Az elektroszmog, az állandó EMF (mobil, wifi, bluetooth kapcsolat) pedig ártalmas lehet az alvásra. Bizonyos okoseszközök viszont segíthetnek figyelemmel követni az alvásmintákat és az alváshigiéniát, ami hozzájárulhat az alvás minőségének és mennyiségének növelésében.”

Egyre több alvás segítő okoskütyü létezik

Az alvásszakértő szerint a smart alarm, az okos ébresztő óra kifejezetten jó választás, mert kíméletesen, vibrálással vagy a fény erősödésével ébreszt; nem egy gyors, lüktető, intenzív hang fokozatos növelésével, amit a test hatalmas stressznek érzékelhet egy mély álomból felébredve. „Ennek a technológiának az alkalmazásával nem lesz túl nagy a kortizol stresszhormon szint ugrása. Ez más alvássegítő programok használatával is elkerülhető.

Az egyéni szükségletek és aktivitás szerinti ajánlott lefekvési idő kiszámításával például megtudhatjuk, hogy hány óra alvásra van szükségünk és mikor érdemes lefeküdnünk, ha egy adott időben szeretnénk felkelni. Ez a szervezet számára rendkívül hasznos” – mondja a szakértő, aki szerint az ébresztési intervallumok beállítása is jó ötlet. Ha ugyanis az alvásciklus befejeztével ébredünk (nem pedig a következő ciklus közben), akkor lehet, hogy tíz perccel kevesebbet alszunk, de energikusabban és frissebben kelünk fel.

Íme 3+1 természetes alvást segítő módszer, hogy végre nyugodtak legyenek az éjszakáid