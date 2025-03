Egyszerűnek tűnik a bullying képlete, sokszor mégsem egyértelmű, ki a bántalmazó és a bántalmazott

Napjainkban egyre gyakrabban értesülünk a sajtóból iskolai zaklatással, azaz bullyinggal kapcsolatos tragédiákról. Miután az átéltek sokszor ennyire erőteljes hatást fejtenek ki a gyermek fejlődésére, korántsem mindegy, hogyan kezeli a szülő és a pedagógus az osztályon belül eltolódott dinamikát. Mind az érintettek, mind a szakértők helyzetét nehezíti az esetek egyedi mivolta, mint ahogy az is, hogy sokkal árnyaltabb az érintett gyerekek szerepe, mint ahogy azt laikusként képzeljük. Cikkünkben egy valós történet és Dr. Jármi Éva pszichológus segítségével kísérletet teszünk arra, hogy azonosítsuk a bullying árnyalatait, hiszen az jóval több színt rejt magában, mint a fekete és fehér.

Csúfolódás, verbális vegzálás, szociális kirekesztés, online zaklatás. Csak néhány, olyan „módszer”, amelyet egyértelműen a bullyingként azonosíthatunk! Bár felnőttként hajlamosak vagyunk egyetlen esetre szűkíteni az iskolai vegzálást, már az elején fontos leszögezni: a zaklatás nem csupán egy-egy konkrét ügyről szól. Ez egy olyan pszichológiai mechanizmus, amelyben – a gyerekek közti, bonyolult viszonyrendszer miatt – folyamatosan billeg a hatalmi egyensúly. Dr. Jármi Éva pszichológus, a Hol a helyem Iskolapszichológiai Tanácsadó Központ alapítója szerint minél komolyabban ássa bele magát valaki a bullying témájába, annál inkább rájön, mennyire likvidek és szituatívak a bántalmazó-bántalmazott szerepek és mekkora erőfeszítésre van szükség az összes résztvevő részéről ahhoz, hogy rendeződjön egy-egy problémás viszonyrendszer.

Súlyok és mértékek

Az UNICEF Magyarország 2022-ben végzett felmérése szerint a fiatalok 66%-át éri vagy érte a tanulmányai során rendszeresen fizikai, lelki vagy verbális erőszak. Beszámolóik alapján a vegzálás (ebbe beleértve például azt is, hogy kizárnak valakit a közös programokból, teljesen kiközösítik vagy verbálisan lépnek fel ellene agresszívan) legtöbbször az osztályteremben történik, de sajnos, sokszor nem áll meg ott: gyakran az online térben, a közösségi média bugyraiban is folytatódik. Ugyan a felmérés szerint legtöbbször az osztálytársak az elkövetők, előfordul, hogy az iskolai közösség más tagjai, esetenként (21%-ban) a tanárok is részt vesznek a bántalmazásban.

Bár Nikoletta és kisfia esete több szempontból is speciális, példájuk jól mutatja, valójában hányféle árnyalat rejlik egy-egy bullying-eset mögött. „Második osztályos volt a fiam, amikor – az előző évhez képest – egy másik iskolában kezdte meg a tanévet. Február környékén kiütések jelentek meg rajta, és többször előfordult, hogy nem tudta lenyelni a falatokat, gyakran hányt. Ebben az időszakban összehívtak egy rendkívüli szülői értekezletet, mert kiderült, hogy az osztályban négy gyerek körbeállt, és megvert egy gyerkőcöt.

A szülői első felében teljes sokkot kaptam, mert kiderült, hogy a teljes osztályközösség (beleértve a szülőket is) a »rossz fiúk« közé sorolta a fiamat. Az volt a narratíva, hogy ő is a bántalmazók egyike... Tudom, hogy a fiam néha harsány tud lenni, de azt nehezen tudtam elképzelni, hogy ennyire más karaktert alakítson az iskolában, mint otthon...” – számol be a kezdeti sokkról. „Végül felállt két anyuka, és elmondták, hogy ők másképp ismerik a történetet: úgy tudják, a fiam kapta az első gyomrost...

Gyakori, hogy a bántalmazó gyermek, bántalmazó környezetből jár az iskolába - beszélgetés az iskolai bántalmazásokról Szajli Claudia pszichológussal

Miután a gyerekem csak nehezen nyilatkozik arról, mi történik vele az iskolában, a tanítók és a szülői visszajelzések alapján elkezdtük összerakni a mozaikokat. Kiderült, hogy amikor a fiam az első próbanapját töltötte az osztályban, ugyanezek a gyerekek megverték. Félelemből hozzájuk csapódott, így az osztályközösség nagyobb része azonnal »kilökte magából«. Miután a gyerekek beszámoltak otthon a történtekről, a szülők még tovább erősítették bennük azt, hogy a fiammal nem érdemes barátkozni... A szülőin a férjemmel együtt arra kértük a szülőtársakat, hogy szóljanak, ha bármi negatívat tapasztalnak a fiúnkkal kapcsolatban, ezzel párhuzamosan rengeteget beszélgettünk vele otthon arról, mi zajlott benne és körülötte ebben az időszakban,” – foglalja össze a történetüket Nikoletta.

A pedagógus szerepe

Az ehhez hasonló esetek kapcsán elkerülhetetlenül felmerül a pedagógusok szerepe, hiszen ők azok, akik gondját viselik a gyerekeknek a közintézményekben. „A tanító nénik becsületére legyen mondva, hogy – bár korábban az egyikük ellenszenvesen viselkedett a fiam iránt –, ahogy kirobbant ez az ügy, mindketten rendkívül támogatók voltak mind vele, mind velünk. (Az egyikük felhívott az említett szülői után, hogy megnyugtasson: nem ilyen borzasztó a helyzet, mint amilyennek most tűnik, és biztatott, hogy mindig van megoldás!)”

Dr. Jármi Éva szerint a bullyinggal kapcsolatos esetekben szinte elkerülhetetlen, hogy bevonásra kerüljenek a tanítók, pedagógusok, akik jó, ha már az első pillanatban fülön csípik a problémát, és a gyerekekkel együtt tisztázzák, ki-hogyan került bele az adott szituációba, és milyen megélései voltak ezzel kapcsolatban.