Dr. Korsós Dorottya pszichológus szerint a külső megjelenésünk jelentős hatással bír az önértékelésünkre. Önmagunk meghatározásának egyik elengedhetetlen része a testképünkről alkotott vélemény, amit befolyásol a szocializációnk, az emberi kapcsolataink, és a saját személyiségünk is. Ám akár elégedettek, akár elégedetlenek vagyunk azzal, amit a tükörben látunk, biztos, hogy nagyban meghatározza a párkapcsolatunkat is.

Hogyan befolyásolja a külsőnk az önértékelésünket? Tombol a test pozitív felfogás, de mégis sokan képtelenek elfogadni a testüket.

Születésünktől fogva visszajelzéseket kapunk a megjelenésünkről, amik fokozatosan beépülnek az önmagunkról alkotott énképünkbe. Serdülőkorban erre kifejezetten érzékenyek vagyunk - a nők még inkább -, ezért is kiemelten fontos, hogy ekkor pozitív önértékelés alakuljon ki, hiszen a későbbi életünkre is hatással lesz.

Amennyiben valaki nagyon bizonytalan önmagával és a testképével kapcsolatban, akkor hajlamos lehet arra is, hogy másokhoz hasonlítgassa magát, ez pedig csak tovább erősíti az önmagával kapcsolatos negatív gondolatait. Illetve a social media által közvetített ideálok gyakran irreális elvárásokat támasztanak a testalkattal és megjelenéssel kapcsolatban, ami szintén hozzájárulhat az elégedetlenséghez.

A testpozitív mozgalom célja, hogy segítsen ellenállóvá válni ezekkel a külső elvárásokkal szemben.

Plasztikai műtéttel szerethetővé alakíthatjuk-e a testünket?

A plasztikai beavatkozás hatása egyénenként változó, hiszen egyes esetekben jelentős javulás figyelhető meg az önbizalmat tekintve, azonban ez egyáltalán nem garantált. Egy norvég kutatócsoport több mint egy évtizeden keresztül vizsgálta a szépészeti beavatkozások pszichológiai hatásait. Az eredményeik azt mutatták, hogy a műtétek nem hoztak hatékony és tartós javulást az önértékelésben.

Egy olasz kutatásban pedig a műtét előtti és utáni állapotot vizsgálták. Szerintük az elégedettséget leginkább az határozta meg, hogy a műtét előtti felmérés során az egyén milyen mértékben szorongott a kinézete miatt. Azok a páciensek, akik korábban testképzavarral küzdöttek, a plasztika után sem lettek elégedettek magukkal. Ezért egyes beavatkozások előtt érdemes pszichológiai vizsgálatokat végezni, hiszen a szépészeti műtétek sok esetben nem hozzák meg a várt eredményt.

Milyen hatással van a párkapcsolat az önmagunkról alkotott képre? Hogyan és minek a hatására tud ez romlani vagy javulni az együtt töltött évek alatt?

Az önmagunkról alkotott képünk folyamatosan változik az évek során egy párkapcsolatban is, amit erősen befolyásol a kapcsolat minősége. A párkapcsolatunk jelentősen befolyásolja a magunkról alkotott képet, hiszen a párunk visszajelzései nagyban meghatározzák, hogy hogyan érezzük magunkat a bőrünkben. Egy elfogadó és támogató partner nagy segítség lehet abban, hogy mi magunk is pozitívan gondoljunk önmagunkra, és elinduljunk az önszeretet és önelfogadás útján. Ugyanakkor

egy folyamatosan kritizáló férj vagy feleség hatalmas lelki károkat okoz, és negatívan befolyásolja az önértékelésünket.

A párunk vagy önmagunk miatt döntünk a beavatkozás mellett?

A párkapcsolati nyomás komoly szerepet játszhat abban, hogy a plasztikai műtét mellett döntünk, hiszen a párunk véleménye és elvárásai nagyban befolyásolhatják az egyéni döntéseinket. Ha valaki úgy érzi, hogy a társa a külseje miatt nem vonzódik hozzá, akkor nagy valószínűséggel a szépészeti beavatkozás mellett fog dönteni. Van, aki azt reméli, hogy kívánatosabbá válik a beavatkozástól, így akár a válástól is megmentheti a házasságát.

Az olyan manipulációs jelenségek, mint a gaslighting - amikor a partner folyamatosan kétségbe vonja a másik önálló döntéshozatali képességét - közvetlen hatással lehetnek a plasztikai műtétek iránti hajlandóságra. Egyes tanulmányok szerint a nők gyakran a férfiak elvárásai alapján hoznak döntéseket a megjelenésükkel kapcsolatban.

Segít-e egy szépészeti beavatkozás a párkapcsolati önértékelésben?

Igen, pozitív hatással lehet a párkapcsolati önértékelésre, de ez függ a személy egyéni érzéseitől és az önbizalmától is. A plasztikai műtét növelheti az önbizalmat, ami a párkapcsolaton belül is pozitív változást hozhat. Elősegítheti a nyíltabb kommunikációt, de a külső megjelenés korrigálása nem minden esetben oldja meg a párkapcsolati problémákat. Illetve idővel visszatérhetnek azok a testképpel kapcsolatos szorongások, amelyek a beavatkozás előtt is jelen voltak. Az viszont a legtöbb esetben negatív hatással lehet a kapcsolatra, ha valaki csak a másik fél kedvéért vállalja a plasztikai műtétet.

A külső megjelenés javítása sosem pótolja az egészséges önbizalmat és belső békét.

Rosenberg önértékelésről szóló elmélete szerint a stabil önértékelés belső forrásokból, például a személyes értékekből, elismerésből és érdemekből építkezik. A külső megjelenés önmagában nem elegendő ahhoz, hogy fenntartsa a pozitív önértékelést.

Hogyan fejleszthető a párkapcsolati önértékelés?

Az önismeret, a pozitív kommunikáció és a közösen megélt élmények erősítik a kötődést, és segíthetnek abban, hogy mindkét fél értékesnek érezze magát a párkapcsolatban, házasságban és a személyes élete többi területén is.