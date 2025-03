Schóbert Lara az őt támadóknak: „Csinálják utánam, és aztán majd üljünk le beszélgetni”

Schóbert Lara szülei, Rubint Réka és Schobert Norbert társaságában érkezett a GLAMOUR Women of the Year gálára

Schóbert Lara gyermekkorát végig kísérhette a nyilvánosság, hiszen rengeteget szerepelt szülei híres fitnesz videóiban. A pályaválasztásnál így nem is volt kérdés, hogy Lara is követi Rubint Réka és Schobert Norbi sportos életmódját, és ő maga is edző lesz. Pedig eleinte szinte kizártnak tartotta ezt a forgatókönyvet.

Egyértelmű volt a karrierválasztásodnál, hogy követed a szüleid példáját?

Nagyon sokáig elleneztem ezt az egészet, de nem azért, mert ne néznék fel vagy ne lennék büszke rájuk! Egyszerűen csak azt éreztem, hogy én teljesen mást akarok csinálni. Aztán idővel rájöttem, hogy mivel csodálatos az, amit a szüleim megteremtettek és ebben nőtem fel, így rengeteg tapasztalatom van már benne. Ezért büszkén képviselem azt, amit a családom felépített, és ezt szeretném én is tovább vinni.

Ez egy hatalmas vállalás, hiszen a szüleid nagyon magasra tették azt a bizonyos mércét. Nem érezted emiatt a nyomást magadon, hogy neked is maximálisan jól kell teljesítened ahhoz, hogy méltó módon lépj a szüleid nyomdokaiba?

Nagyon sokszor megkaptam az emberektől, hogy ez az egész csak anyáék miatt van, és ezt megvették nekem, de úgy érzem, hogy ez a negatív hozzáállás az emberek részéről a Sztárbox óta megváltozott. Ott végre meg tudtam mutatni, mire is vagyok képes magamtól, és bízom benne, hogy az ott látottak alapján a véleményük is változott rólam.

Nehéz ismert szülők gyermekének lenni?

Nem szeretném letagadni a szüleimet, mert felnézek rájuk és nagyon szeretem őket, de azon vagyok, hogy az emberek engem is megismerjenek, mint a valódi Schóbert Larát, és ezért minden egyes nap teszek.

Ahogyan azt az előbb is említetted, sok támadás és negatív kritika ért már téged. Hogyan viseled ezeket?

Egyszerűen kikapcsoltam a kommenteket! Ez sajnos az influenszerkedés miatt nem maradhatott sokáig így. Azonban igyekszem helyén kezelni ezeket a dolgokat. Egyszer egy pszichológus azt mondta nekem, hogy mindig nézzem meg, ki az, aki ezeket a hozzászólásokat írja. Megfogadtam a tanácsát és így tettem, megnéztem, ki is van egy-egy komment mögött és rájöttem, hogy valóban teljesen fölösleges foglalkozni velük.

Mit tanácsolsz azoknak a fiataloknak, akik hozzád hasonlóan, csak mondjuk szűkebb körben, például iskolán belül esnek áldozatává az úgynevezett „bullying”-nak?

Azt tanácsolom nekik, hogy ha nagyon elveszve érzik magukat, mert bántják őket, kérjenek segítséget szakembertől, járjanak pszichológushoz, mert ez nem szégyen! Én minden embernek receptre írnám, én magam is járok. A legnagyobb segítség egy ilyen helyzetben, ha az ember szembenéz a saját problémáival és képes változtatni önmagán. Ez persze nagyon fájdalmas, de hosszú távon kifizetődik.

Mire tanított téged ez az elmúlt időszak?

Most már tisztában vagyok önmagammal, és amikor felkelek, pontosan tudom, mit fogok csinálni aznap. Már nem hatnak meg a kritikák. Mindenkinek, aki engem szid, csak azt tudom mondani, hogy csinálják utánam, és aztán majd üljünk le beszélgetni.