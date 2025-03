Igen, ez a nő itt tényleg Tóth Vera: az énekesnő káprázatos ruhában érkezett a GLAMOUR Women of the Year pink szőnyegére

A Szex és New York írónője a GLAMOUR Women of the Year gálán üzent a magyaroknak

Az elmúlt tizenegy hónapban húsz kilótól szabadult meg Tóth Vera, aki bebizonyította, hogy az élet minden terén fantasztikus és inspiráló: zenészként és életmódváltóként is. Akik ott lehettek a tizenhatodik GLAMOUR Women of the Year gálán, azok az első sorokból, élőben élvezhették az énekesnő karizmatikus színpadi jelenlétét, és győződhettek meg róla, milyen kirobbanó formában van Tóth Vera, aki a tudatos táplálkozás révén gyakorlatilag újradefiniálta a testét.

Az énekesnő a letisztult fekete mellett döntött: mély dekoltázsú zakója izgalmas párost alkotott combcsizmájával és Vecsei kalapjával, megjelenésében egyszerre voltak jelen a maszkulin és a hihetetlenül feminin jegyek. Érdekesség, hogy húga, Tóth Gabi, aki kétszer is elnyerte már Az év énekesnőjének járó díjat (2011-ben és 2017-ben) több éves kihagyás után tért vissza a GLAMOUR Women of the Year gálára (vele készült exkluzív interjúnkat itt olvashatod el.)

Új étrend, új élet

Vera elmondása szerint életmódváltásában nem volt egyszerű az idáig vezető út, főleg úgy, hogy az első fél évben egyáltalán nem volt sikerélménye, ő azonban mindenkit arra biztat, hogy türelemmel álljanak a folyamathoz, időt adva a változásnak.

„Azt mondhatom, hogy életem legjobb döntése volt az életmódváltás; akkor még nem gondoltam volna, hogy fél év alatt húsz kilótól megszabadulhatok. Most egy nagyon változatos, rostban, zsírban, fehérjében és lassú felszívódású szénhidrátban gazdag étrendet követek, amit már rutinszerűen, saját magamnak alakítok ki. A szakértői segítség mellett hallgatok az ösztöneimre is.” – mesélte az énekesnő a GLAMOUR digitális címlapinterjújában fantasztikus átalakulásáról. „A megoldás kulcsa a te kezedben van, és a saját szabályrendszeredet az orvosod közreműködésével te magad alakítod ki.”