A nők hatvan százalékát zaklatták már futás közben

A futás mindenkié – szól időről időre a különféle szervezetek felhívása, amelynek célja, hogy a nőknek ne kelljen félni a minimum szóbeli zaklatástól. Egy brit felmérés szerint a nők hatvan százaléka szenvedett már el szexuális tartalmú vagy testképre utaló megjegyzéseket, az Adidas adatai szerint pedig a nők kilencvenkét aggódik a biztonsága miatt, amikor futni megy. Mennyire biztonságos a szabadtéri sportolás?

A XXI. század minden korábbinál fontosabbá tette a sportolást, az egészséget és a fitt életformát. A legegyszerűbb, legtöbbek számára elérhető és legolcsóbban (is) űzhető sportolási forma pedig a futás. Világszerte nők ezrei vesznek futócipőt a nap folyamán, főként reggel vagy délután, de az estéket kevesen preferálják. A korán sötétedő téli hónapokban ezért a szabadtéri futás problémákba ütközik.

A legszabadabb sport a legmagasabb félelmekkel

Az Adidas kilenc országban végzett felmérése szerint nők kilencvenkét százaléka aggódik a futás közbeni biztonság miatt. A megkérdezettek több mint kétharmada tesz biztonsági óvintézkedéseket, például halkan hallgatja a zenét, hogy hamarabb tudjon reagálni a veszélyre, férfi partnerrel fut, folyamatos nyomkövetést kapcsol be a telefonján, illetve megmondja rokonainak, barátainak, hogy mikor ér merre indul és mikor haza, de

olyan is van, aki egyenesen a karjára szíjazott paprikasprével sportol.

A Runner’s World felmérése csak kicsit mutat jobb számokat. Itt a nők hatvan százaléka nyilatkozott úgy, hogy zaklatták őket futás közben, huszonöt százalékuk számolt be rendszeresen szexista megjegyzésekről és nem kívánt szexuális felajánlásokól, hat százalékuk pedig kifejezett élet elleni fenyegetésről. Mindezek alapján tizenegy százalék hagyott fel teljesen a futással, harmincnégy százalék csak nappal sportol, ötvennégy százalék ki mer menni este is, de csak kivilágított környékre, és csak nyolc százalék mondta azt, hogy a körülményektől függetlenül bárhol mer futni.

A zaklatásnak számos formája van, a leggyakoribbak a szexista megjegyzések. Szakértők felhívják a figyelmet, hogy ezekben az esetekben nemcsak az akut megjegyzés vagy felajánlás a probléma, hanem hogy minden progresszivitás ellenére elfogadott az áldozat hibáztatása.

Tehát ha valaki feszülő jóganadrágban fut és nem mackónadrágban, illetve sportmelltartóban és nem óriáspólóban, akkor a szexuális zaklatás mellett azt is megkapja, hogy „magának köszönheti”, hiszen „kihívóan” öltözködött. És még örülhet, ha a verbális erőszak nem fordul tettlegességbe, ugyanis harminckilenc százalék tapasztalt visszatérő, ugyanattól az embertől származó zaklatást, huszonhat százalékukat követték is és tizenegy százalék konkrét fizikai bántalmazást is elszenvedett.