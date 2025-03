A napi rutin, a mindennapok ismétlődése, a monotonitás mind az életünk alapvető részei. Számtalan olyan tevékenységet lehetne felsorolni, amit minden nap csinálunk, mégsem tartjuk monotonnak vagy rutinnak. Pedig kezdve az ébredéstől, a fogmosáson át, egészen az esti elalvás előtti olvasásig, mind annak számít. Ezek a tevékenységek hatással vannak az agyunkra, megnyugtatják és kiegyensúlyozzák azt. Bár hétköznapi dolgoknak tűnhetnek, a napi rutin ismétlődése döntő szerepet játszik abban, hogy milyen az általános életminőségünk. Ezzel még a pszichológusok is egyet tudnak érteni.

Hatalmas megkönnyebbülést jelent az agyunk számára, hogy vannak olyan cselekedetek, amelyek napról-napra ismétlődnek. Bizonyos időszakokban - amikor eszünk, alszunk, fogat mosunk, olvasunk - van lehetősége fellélegezni, megnyugodni, hogy most nincs min aggódni, nem kell a következő tettünkön gondolkodnia. A napi rutin bevezetése, a monotonitás segít megszervezni az időnket, rangsorolni a feladatainkat, elindítani vagy éppen lezárni a napot.

Ha van egy rutinunk, akkor nagyobb az esély arra, hogy produktívabbak és hatékonyabbak leszünk, könnyebben bánunk az időnkkel. Gondoljunk csak bele: reggel felébredünk, elindulunk a fürdőszobába, elvégezzük a szükséges teendőket, fogat és arcot mosunk, majd átmegyünk a konyhába, ahol elkészítjük a reggeli kávét vagy teát. Ezek már mind olyan dolgok, amin nem kell gondolkodni, hogy mit és hogyan akarunk csinálni, teljesen természetesen, maguktól jönnek.

Ezzel együtt azonban egyfajta produktivitást is érezhetünk, hiszen alig telt el 10-15 perc, de már egy jó adag dolgot letudhatunk a teendőink listájáról. Hiába tűnik tehát mindez monotonnak, az agyunknak lehetősége van a saját tempójában felébredni, nem kell már a szemünk kinyitása előtt azon tanakodnia, hogyan indítsuk a napunkat. Tudjuk, hogy mit kell tennünk, van egy terv arra az esetre, ha tényleg nagyon fáradtak lennénk, és képtelenek lennénk gondolkodni.

Ez a struktúra és szervezettség érzése csökkentheti a szorongást, a stresszt, ezzel együtt segíthet abban is, hogy úgy érezzük,

kezünkben van az életünk irányítása.

Az ismétlődés pszichológiája

A modern világban sokan vágynak az izgalomra, a változatosságra, az új ingerekre. Egy állandóan pezsgő élet látszólag elégedettséget és boldogságot sugall, a tudomány szerint viszont csak a napi rutin ismétlődése lehet nyugtató hatással az agyunkra. A szokások, a monoton tevékenysége kialakulásának hátterében az agyunk hatékonyságra való törekvése áll. A szokások automatizált cselekvésekként vannak jelen az életünkben, amelyek csökkentik a kognitív terhelést.

Charles Duhigg, a The Power of Habit című könyv szerzője az ismétlődő tevékenységek az agy bazális ganglion nevű területén rögzülnek, amely az automatizált mozgások és döntések kezeléséért felelős. Nem véletlen az sem, hogy a rutin is egy tanulási folyamat. Azt szokták mondani, hogy egy új szokás beépüléséhez legalább 6 hétre van szükség, hogy az valóban rögzüljön, és életünk végéig tartani tudjuk magunkat hozzá.

A Harvard Egyetem kutatása szerint a strukturált, kiszámítható napi rutin csökkenti a döntéshozatallal járó mentális kimerültséget. Amikor nem kell folyamatosan az új döntéseket meghoznunk, az rengeteg mentális energiát képes megtakarítani, amit a fontosabb problémák kezelésére használhatunk fel.

