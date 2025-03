Rekord mennyiségű szavazat, fantasztikus nők: Ilyen volt a 2025-ös GLAMOUR Women of the Year gála

A GLAMOUR Women of the Year 2025 gálán hét kategóriában díjaztuk a GLAMOUR magazin és a glamour.hu olvasóinak szavazata alapján az idei év legkedveltebb, legsikeresebb személyiségeit, illetve ezúttal is gazdára talált Az év hősnői díj.

Felnézünk a nőkre

A GLAMOUR Women of the Year-szavazás közel két hónapon keresztül tartott, a hét kategória jelöltjeire pedig közel 350 ezer szavazat érkezett. Az idei GLAMOUR Women of the Year főtámogatói a PERSIL, ahogy mindannyian a legtöbbet adjuk magunkból az élet számos területén, úgy a Persil is – ezért támogatták Az év ikonja kategóriát, elismerve a kiválóságot és az időtálló értékeket. Az este másik főtámogatója az országszerte több mint 250 drogériával rendelkező ROSSMANN.

A gála kiemelt támogatója C&A, aki a minőség és a stílus iránti elkötelezettségével kínál az egész család számára divatos és megfizethető termékeket. A gála másik kiemelt támogatója RAIFFEISEN BANK: a női sportolók kitartása és elszántsága mindannyiunkat inspirál álmaink valóra váltásában, ami tökéletes összhangban van a bank szellemiségével, amely segíti ügyfeleit terveik megvalósításában.

Díjaztuk az olvasók kedvenceit

Az est háziasszonya Gelencsér Tímea volt, a gála utáni zenei talpalávalót pedig ezúttal is DJ Yamina biztosította. Ismét gazdára talált Az év hősnői díj, melyet ezúttal az olvasást népszerűsítő tevékenységükért a United Way Magyarország vehette át Maróy Krisztinától, a GLAMOUR és a glamour.hu főszerkesztőjétől.

Az év divattervezőjének járó díjat Szirmák Szabó Viktória, a PERWOLL brandmenedzsere adta át Reményi Évának, aki 2012-ben indította el saját vállalkozását. Az év üzletasszonyának járó elismerő díjat Szurma Gyöngyi, a Rossmann Magyarország Kft. értékesítési vezetője, cégvezetője adta át Szakonyi Eszternek, aki a 2010-ben alapított Vintage Beauty Szépészeti Nőintézet és a több mint 80 termékből álló Vintage Beauty kozmetikai termékcsalád révén évek óta meghatározó szereplője az iparágnak.

Szentesi Évának a szintén író (és emellett aktivista, jogvédő, a GLAM Talks with Mérő Vera podcast műsorvezetője) adta át az év írónője díjat. Az olimpiai bajnok öttusázó Gulyás Michelle-nek Yalcinkaya Veronika, a Raiffeisen Bank marketing- és kommunikációs igazgatója nyújtotta át az év sportolója díjat. Törőcsik Franciska színésznőnek Mihalik Andrea, a C & A Magyarország marketing- és kommunikációs igazgatója adhatta át a különleges díjat. Az év ikonja kategória győztesének Rúzsa Magdinak Bíró Köszegvári Réka, a PERSIL brandmenedzsere adta át a díjat.